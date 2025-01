A- A+

CULTURA POPULAR Festa de Reis da Casa da Rabeca chega à sua 29ª edição, na segunda (6) Cavalos Marinhos Boi Matuto e Boi da Luz, além de importantes mestres do folguedo, marcarão presença na celebração, que é gratuita

Nesta segunda (6), a Casa da Rabeca do Brasil, em Olinda, recebe a 29ª edição da tradicional Festa de Reis.

A tradição herdada dos portugueses, que rememora a visita dos três reis-magos ao menino Jesus recém-nascido, em sua versão pernambucana/nordestina ganha celebração com bumba-meu-boi e cavalos marinhos, no terreiro do local sonhado e erguido por Mestre Salustiano.

Na programação deste ano, está o Cavalo Marinho Boi Matuto, agremiação que é um dos legados comandado por filhos e netos de Salú, criador da festa.

Também marcarão presença o Cavalo Marinho Boi da Luz, de Olinda, e importantes mestres de Cavalo Marinho, como Mestre Grimário, Mestre Fabinho, Mestre Canarinho, Mestre Nego e Mestre Kaká da Rabeca, entre outros.

“Está uma uma festa tradicional, com raízes que fortalecem a nossa cultura popular e preservam o importante legado de Mestre Salustiano”, diz Pedro Salustiano, organizador do evento.

SERVIÇO

29ª Festa de Reis da Casa da Rabeca

Com Cavalo Marinho Boi Matuto, Cavalo Marinho Boi da Luz e mestres convidados

Quando: Segunda (6), a partir das 19h

Onde: Casa da Rabeca do Brasil - Rua Curupira, 340, Tabajara - Olinda-PE

Acesso gratuito

Instagram: @casadarabeca

