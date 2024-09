Festival de Música Clássica do CPM ocorre neste final de semana, no Teatro de santa Isabel

A- A+

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) apresenta o Festival de Música Clássica no Teatro de Santa Isabel, neste sábado (14) e no domingo (15). O evento será às 19h, no sábado, e às 18h, no domingo.



A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis uma hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro.

A atração do primeiro dia será o jovem pianista Luís Felipe Oliveira, que interpretará músicas reconhecidas por terem uma profunda expressão emocional e inovação técnica no piano. O recital apresentado é dedicado aos compositores da época do romantismo, Franz Liszt e Frédéric Chopin.

No segundo dia de evento, o Coro de Câmara do Conservatório estará no palco sob regência da professora Mônica Muniz e acompanhamento do pianista Jetro Rodrigues.

Árias e coros de óperas renomadas serão apresentadas pelo grupo, que promete uma performance inesquecível do universo operístico. Os membros do coro interpretarão obras de Giuseppe Verdi, Georges Bizet e Gaetano Donizetti.



A gerente geral do CPM, Janete Florêncio, falou sobre a particularidade de cada uma das apresentações.



“Franz Liszt e Frederic Chopin, cujas obras serão interpretadas por Luís Felipe Oliveira, têm como principal característica esse contato mais profundo com a expressão humana, como amor, paixão, melancolia, de uma forma muito subjetiva, e usaram o piano como principal meio de expressar suas ideias. Já o Coro de Câmara irá nos brindar com clássicos do universo operístico. Será um momento mágico”, diz Janete.



O objetivo do evento é festejar a tradição musical europeia, no Teatro Santa Isabel, espaço de alto prestígio cultural do Estado. Os amantes da música clássica terão uma programação diversificada com compositores renomados da tradição ocidental e contemporânea.

“Será um momento muito especial para a gente poder apreciar com mais profundidade a música clássica”, de acordo com Janete Florêncio.

