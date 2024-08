Festival Palavra Cifrada chega ao Recife, reunindos grandes nomes da literatura

A- A+

O Festival Palavra Cifrada chega ao Recife, após passar por Garanhuns, Afogados da Ingazeira e Vitória de Santo Antão. Com oficinas, aulas, performances e debates, o evento ocorre desta segunda-feira (26) até sábado (31).

As atividades literárias serão realizadas em vários locais da capital pernambucana, como bibliotecas, livrarias e escolas. Em sua terceira edição, o festival reúne autores como Marcelino Freire, Xico Sá, Maria Valéria Rezende, Raimundo Carrero e Ronaldo Correia de Brito.

Na programação, estão previstas homenagens a nomes como Clarice Lispector, Solano Trindade, Julio Verne e João Ubaldo Ribeiro e Kafka. O evento é realizado pela produtora Nós Pós, sob a direção geral de Alexandre Melo e direção de produção de Hudson Wlamir.



Com entrada gratuita, o Festival Palavra Cifrada tem curadoria do escritor Sidney Rocha. O evento conta com incentivo do Funcultura.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (26)

Bate-Papo infantil “Quando a palavra quer somente brincar”, com Camilla Inojosa - às 10h, no EREM Pe. Nércio Rodrigues

Bate-Papo “A palavra-labirinto”, com Paulo Caldas - às 15h30, no EREM Pe. Nércio Rodrigues

Quarta-feira (28)

Aula Master “A Poesia Feminina e as Conquistas Feministas no Mundo “, com Cida Pedrosa - às 15h, na Biblioteca Pública Estadual

Conferência “A palavra-amigo, a palavra-saudade”, com Raimundo Carreiro - às 16h, na Livraria do Jardim

Sessão/Debate de “Sargento Getúlio - O Brasil nada literário ou cinematográfico”, com com Jonatas Ferreira e Marcelo Perez - às 18h, na Livraria do Jardim

Quinta-feira (29)

Bate-Papo “A Palavra Assombrada 1”, com Beto Beltrão e Adriano Portella - às 14h, na Biblioteca Pública Estadual

Lançamento de “Mapas e itinerários”, com Wellington de Melo - às 14h30, no Espaço Pasárgada

Palestra/Recital “As narrativas silenciosas” - às 15h30, no Espaço Pasárgada

Bate-Papo “A palavra-labirinto”, com Paulo Caldas - às 15h30, no EREM Pe. Nércio Rodrigues

Conferência “A Palavra teatro”, com Leidson Ferraz e Ronaldo Correia de Brito - às 17h, na Livraria do Jardim

Debate “O romance geracional e as questões de gênero na literatura e cinema brasileiros”, com Marcelino Freire e Thiago Correa - às 18h, na Livraria do Jardim

Sexta-feira (30)

Performances de poetas - às 10h, nos mercados públicos da Boa Vista, Encruzilhada Casa Amarela e Peixinhos

Conversa “A importância do teatro de texto e do texto para o teatro numa sociedade cada vez mais teatral”, com Cícero Belmar e Luís Reis - às 17h, na Livraria do Jardim.

Conferência “A Palavra Bem Perto do Coração - Um livro faz 80 anos”, com Anco Márcio Tenório Vieira e Ianá Galindo - às 18h, na Livraria do Jardim

Pré Balada Literária: Marcelino Freire convida nomes da programação - às 19h, na Livraria do Jardim

Sábado (31)

Recital “A Palavra Trindade - Um Livro faz 80 anos”: Samarone Lima lê Solano Trindade - às 15h, na Livraria do Jardim

Conferência “Essa tal Felicidade em Felicidade clandestina de Clarice Lispector”, com Maria Valéria Rezende - às 16h, na Livraria do Jardim

Conferência “Franz Kafka e as metamorfoses na América Latina”, com Gonçalo Tavares e Xico Sá - às 18h às 19h45, na Livraria do Jardim

Show lítero-musical “Na boca muitos nomes”, com Carlos Gomes, Maju Cavalcanti e Anderson Andrade - às 20h, na Livraria do Jardim



