A- A+

Artes Cênicas Festival Recife do Teatro Nacional reúne grandes nomes da atuação, a partir desta quinta-feira (21) A 23ª edição do evento segue até o dia 1º de dezembro, com 31 espetáculos na programação

Grandes nomes brasileiros da atuação de diferentes gerações se encontram na Capital pernambucana de hoje até 1º de dezembro. Neste período, a cidade recebe o 23º Festival Recife do Teatro Nacional (FRTN), com uma vasta programação de oficinas, rodas de diálogo e apresentações gratuitas.

Ao longo de dez dias, o evento movimenta equipamentos culturais e espaços abertos, como os Teatros do Parque, Hermilo Borba Filho, Barreto Júnior, de Santa Isabel e Luiz Mendonça, além de Paço do Frevo, Rua da Aurora e dos Parques da Macaxeira e Tamarineira.

No total, são 31 espetáculos com apresentações previstas, sendo 13 nacionais e 18 locais. “Um festival serve para potencializar os artistas da cidade e também fazer a arte do teatro circular pelo Brasil. Fazer um evento com recorte nacional em um país com a dimensão continental que tem o nosso é uma grande oportunidade”, aponta André Brasileiro, diretor artístico do FRTN.



Os escolhidos como homenageados desta edição são a atriz e bailarina Ivonete Melo, que morreu em janeiro de 2024, e Marco Nanini. O ator pernambucano radicado no Rio de Janeiro traz ao Recife sua mais recente peça, "Traidor", responsável por abrir a agenda do festival com três sessões, de hoje a sábado, no Teatro do Parque.

“Estamos em processo de retomada de um festival tão importante para o Brasil. No ano passado, trabalhamos a questão da dramaturgia, homenageando Newton Moreno e André Filho. Desta vez, a gente quer focar no trabalho do ator, mostrando quem é esse artista hoje no Brasil”, explica o diretor.

Abraçando a temática “Atuação e Representatividade”, o FRTN aposta em atores e atrizes de grande relevância no cenário nacional. Um exemplo é Othon Bastos, que aos 91 anos protagoniza o elogiado monólogo "Não me Entrego, Não", celebrando 71 anos de carreira. Ele estará no Teatro do Parque nos dias 26 e 27 de novembro.

O mesmo palco receberá o cearense Silvero Pereira nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Ele traz o solo "O Pequeno Monstro", que investiga histórias de infâncias LGBTQIAPN+. Destaque ainda para a presença de prestigiados grupos teatrais de outros estados, como a Armazém Cia. de Teatro, do Rio de Janeiro.

Entre as atrações locais, o coletivo Magiluth fará a primeira apresentação no Recife de "Édipo Rei", montagem que celebra os 20 anos do grupo, com sessões amanhã e no sábado, no Teatro Luiz Mendonça. O FRTN é organizado e bancado pela gestão municipal, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife

Uma novidade neste ano é a criação do OffREC, espaço aberto aos espetáculos ainda em processo, experimentos cênicos, vivência em teatro hip-hop e discussões propostas por artistas da cena. As atividades serão realizadas no Teatro Hermilo Borba Filho, de 25 a 30 de novembro.

Com performances gratuitas em espaços públicos, o festival promove o ingresso solidário nas sessões dentro dos teatros. Os espectadores devem chegar aos locais uma hora antes de cada apresentação e trocar 1kg de alimento não perecível por uma entrada.

"A gente acha que a arte pode salvar muita gente. Fazemos essa doação para o Banco de Alimentos da prefeitura [que distribui para entidades sociais]. No ano passado, foram quase 7 toneladas arrecadadas. Vamos alimentar a alma e o corpo, tudo junto", comenta a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.



Confira a programação completa:



Quinta-feira (21)

Teatro do Parque

19h30 - Traidor, com Marco Nanini - Direção Geraldo Thomas (RJ)

Sexta-feira (22)

Teatro Barreto Júnior

15h - Palhaçadas - História de um Circo sem Lona, da Cia. 2 Em Cena (PE)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Cara do Pai, do Coletivo Opte (PE)

Teatro Luiz Mendonça

20h - Édipo REC, do Magiluth (PE)

Teatro do Parque

20h - Traidor, com Marco Nanini - Direção Gerald Thomas (RJ)

Teatro Apolo

20h - Eu no Controle, da Cia da Baju (PE)

Sábado (23)

Parque da Macaxeira

17h - As Charlatonas, da Trupe-Açu Cia. de Circo (TO)

Rua da Aurora (em frente ao Ginásio Pernambucano)

18h - Sinapse Darwin, da Cia. Casa de Zoé (RN)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Antígona - A Retomada, da Luz Criativa (PE)

Teatro Apolo

19h - 2 Mundos, da Lumiato Formas Animadas (DF)

Teatro de Santa Isabel

20h - Rei Lear, da Cia. Extemporânea (PE)

Teatro do Parque

20h - Traidor (RJ)

Teatro Luiz Mendonça

20h - Édipo REC, do Magiluth (PE)

Domingo (24)

Teatro do Parque

16h - Hélio, o Balão que não consegue voar, do Coletivo de Artistas (PE)

Parque Tamarineira

17h - As Charlatonas, da Trupe-Açu Cia. de Circo (TO)

Teatro Apolo

17h - Frankinh@, do Coletivo Gompa (RS)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Mulheres de Nínive, com Nínive Caldas (PE)

Rua da Aurora (em frente ao Ginásio Pernambucano)

18h - Sinapse Darwin, da Cia. Casa de Zoé (RN)

Teatro de Santa Isabel

20h - Rei Lear, da Cia. Extemporânea (PE)



Segunda-feira (25)

Teatro Apolo

20h - Instinto, do Coletivo Gompa (RS)

Terça-feira (26)

Teatro do Parque

20h30 - Não me entrego não, com Othon Bastos (RJ)

Quarta-feira (27)

Teatro Barreto Júnior

15h - Malassombros - Contos do Além Sertão, do Grupo Teatro de Retalhos (PE)

Teatro do Parque

20h30 - Não me entrego não, com Othon Bastos (RJ)

Quinta-feira (28)

Teatro Apolo

20h - Kalash - Ensaio sobre a Extinção do Outro, do Coletivo Opte (PE)

Sexta-feira (29)

Teatro Luiz Mendonça

20h - Inacabado, do Grupo Bagaceira (CE)

Sábado (30)

Teatro Apolo

17h - Paraíso, do Grupo Teatro Máquina (CE)

Teatro do Parque

19h - Pequeno Monstro, da Quintal Produções Artísticas, com Silvero Pereira (RJ)

Teatro Luiz Mendonça

20h - Inacabado, do Grupo Bagaceira (CE)

Teatro de Santa Isabel

20h30 - Brás Cubas, da Armazém Cia. de Teatro (RJ)

Domingo (1º)

Teatro Apolo

17h - Quatro Luas, dO Bando Coletivo de Teatro (PE)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Esquecidos por Deus, de Cícero Belmar (PE)

Teatro do Parque

19h - Pequeno Monstro, da Quintal Produções Artísticas, com Silvero Pereira (RJ)

Teatro de Santa Isabel

20h30 - Brás Cubas, da Armazém Cia. de Teatro (RJ)

OffREC

De 25 a 30 de novembro

No Teatro Hermilo Borba Filho

Segunda-feira (25)

16h às 18h - Roda de Diálogo Corporalidades e estranhamentos, com Johnelma Lopes (UFPE), Ana Marques (UFPE) e Alexsandro Preto (Vale PCD). Mediação Clara Camarotti

20 h - Espetáculo Monga, de Jéssica Teixeira (CE)

Terça-feira (26)

9h às 12h - Vivência de Teatro Hip Hop, com o coletivo À Margem (PE) e Bento Francisco (PE)

15h às 17h - Espetáculo ONÁ DÚDÚ: Caminhos Negros no Bairro do Recife, com Marconi Bispo e Coletivos (PE). Espetáculo itinerante, com concentração no Teatro Apolo

17h30 às 19h - Roda de Diálogo Teatro Negro em Perspectiva, com Marcos Alexandre (UFMG) e mediação de Jefferson Vitorino (Cia. Máscara Negra)

20h - Espetáculo Xirê, do Coletivo À Margem

Quarta-feira (27)

9h às 12h - Vivência Criando Autoficções, com a Cia. Teatro da UFPE (PE)

16h às 17h30 - Roda de Diálogo Processos Criativos Autoficcionais, com Marcondes Lima (UFPE) e Rodrigo Dourado (UFPE). Mediação de Fátima Pontes (Escola Pernambucana de Circo)

18h - Espetáculo Não. Tá. Fácil, do Coletivo À Margem (PE)

20 h - Espetáculo Palestra Babau, Pancadaria e Morte, com Marcondes Lima e Mão Molenga (PE)

Quinta-feira (28)

9h às 12h - Vivência Contornos do Tempo: Ensaio na Terceira Idade, com o grupo Memória em Chamas (PE)

16h às 18h - Roda de Diálogo Teatro, Memória e Envelhecimento, com Rodrigo Cunha (IFPB) e equipe do espetáculo Senhora. Mediação de Manu de Jesus, da Creative’se Cultural

18h - Espetáculo Baba Yaga, da Cênicas Cia. de Repertório (PE)

20h - Espetáculo Senhora, de João Pedro Pinheiro (UFPE)

Sexta-feira (29)

9h às 12h - Vivência Dramaturgias Urgentes: Escritas e Cenas Negras, com Kléber Lourenço (PE)

18h - Espetáculo Poema - Desmontagem, da Cia do Ator Nu (PE)

20h - Espetáculo Negro de Estimação - Desmontagem, com Kléber Lourenço (PE)

Sábado (30)

10h às 12h - Abertura de Processo Senhora dos Sonhos, com Ceronha Pontes e Gonzaga Leal (PE)

14h às 17h - Roda de Diálogo Teatro e Comunicação na Era Digital: por e para onde caminhamos”, com Aline, da Vendo Teatro; Fernanda, da Teatralizei; Ricardo Maciel, do Palco Pernambuco. Mediação de Márcio Bastos

18h - Performance O Problema é a Cerca, com Renna Costa (PE)

20h - Roda de Diálogo Vedetes e Vivecas: Mulheres do Vivencial, uma homenagem a Ivonete Melo, com Suzana Costa, Auriceia Fraga e Zélia Sales. Mediação de Hilda Torres

Veja também

MÚSICA Músico Stromae é condecorado por ''garantir influência da Bélgica'' no mundo; entenda