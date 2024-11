Filipe Ret compra a primeira Tesla Cybertruck do Rio, avaliada em R$ 1,5 milhão

A- A+

Famoso tanto pela ostentação de seu estilo de vida quanto por suas músicas, Filipe Ret divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira (4) que é o dono da primeira picape elétrica Cybertruck Cyberbeast do Rio. O carro desenvolvido pela Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, é avaliado no Brasil em R$ 1,5 milhão.

O rapper postou fotos do desembarque do veículo e disse em suas redes que esperou seis meses pela sua chegada. "Ele é mais rápido que a McLaren. A primeira vez que a gente viu foi na Times Square, agora a primeira Cybertruck na rua do Catete".

Filho Filipe Ret, Theo, aparece em frente ao veículo em stories publicados pelo rapper. Foto: Redes Sociais/Divulgação

Um dos modelos mais conhecidos da Tesla, a Cybertruck Cyberbeast é considerada "indestrutível": feita em aço inoxidável, a picape resiste a disparos de balas 9 mm, segundo o fabricante.

A Cybertruck fará companhia a outros modelos de luxo na garagem do cantor de 39 anos. Um deles é o BMW X6, atualmente avaliado em R$ 1 milhão, com o qual chegou ao ensaio de sua apresentação no Rock in Rio, no dia 19 de setembro, no palco Sunset.

No ano passado, Retcomprou um McLaren GT, esportivo avaliado em R$ 3,1 milhões. Em suas redes, o rapper posou ao lado da máquina no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Depois, Ret foi detido numa blitz da Lei Seca e teve o veículo apreendido. O rapper passou pelo teste do bafômetro, mas foi levado 10ª DP, em Botafogo, pela falta de placa no veículo.

O carro Cyberstruck Cyberbeast, da Tesla. Foto: Redes Sociais/Reprodução

Quem é a namorada de Filipe Ret?

Natural de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, Agatha Sá, de 24 anos, teve o primeiro contato com o rapper Filipe Ret há pouco mais de um ano, quando ela era fã do artista.

Pessoas próximas aos dois já contaram que ambos se conheceram nos bastidores de um show que ele realizou em Manaus — na ocasião, ela teria acessado o camarote do evento, já que tinha um amigo envolvido na produção da apresentação. Uma conversa entre o futuro casal teria engatado ali. O assunto, porém, nunca foi abordado por nenhum deles.

Atualmente, Agatha Sá e Filipe Ret moram juntos, numa cobertura no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Influenciadora digital, ela possui uma empresa voltada para a orientação de exercícios físicos para mulheres interessadas em alterar o corpo — em perder gordura ou ganhar massa muscular.

Confira um post da influencer

"Existem as mulheres maravilhosas e bonitas que sabem que são bonitas... Tem as maravilhosas que ainda não sabem que são maravilhosas e não viram o seu potencial por diversos fatores. E tem as esquisitas, que ficam atazanando as bonitas. Mas, para todo caso, eu tenho a solução", afirmou ela, num vídeo de divulgação da empresa.

Veja também

MÚSICA Oasis anuncia shows no Brasil, Chile e Argentina; veja data de venda dos ingressos