SHOW Filipe Ret celebra 15 anos de carreira com turnê ''FRXV'', em Pernambuco, no Classic Hall

Celebrando seus 15 anos de carreira, Filipe Ret confirma show em Pernambuco com a sua turnê ''FRXV'', no dia 7 de dezembro, no Classic Hall, em Olinda. Em dezembro do ano passado, o rapper carioca lançou o DVD ''FRXV (Ao Vivo)'', projeto que acarretou em um álbum comemorativo do seu trabalho.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e já estão à venda tanto na bilheteria do evento e online através do site Acesso Ticket.

O DVD "FRXV (Ao Vivo)", lançado em dezembro nas plataformas digitais, conta com repertório diversificado e participações especiais. O álbum se destaca por rememorar diversas fases da carreira de Filipe Ret e recebendo a certificação de ouro após ultrapassar 218 milhões de plays em apenas três meses.

O single "Amor Livre", que ganhou platina tripla, tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso do projeto.

O show promete ser uma experiência sensorial com uma estrutura que se destaca na cena do rap e trap brasileiro. A turnê "FRXV" está percorrendo diversas cidades com banda completa, repertório fiel ao DVD e arranjos originais, além de novos projetos visuais e de iluminação.



SERVIÇO:

Filipe Ret - Turnê ''FRXV''

Quando: 7 de dezembro, 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria do evento e no site do Acesso Ticket

