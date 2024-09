A- A+

IGUAIS Filha de Kelly Key dubla a mãe no "Domingão com Huck" e semelhança surpreende Suzanna Freitas participou de performance da atriz Giullia Buscacio no quadro "Batalha do Lip Sync"

A filha de Kelly Key, Suzanna Freitas, fez uma participação no quadro “Batalha do Lip Sync", do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (8). Caracterizada como a mãe, a jovem de 23 anos chamou atenção pela semelhança com a cantora.

Suzanna entrou em cena logo na primeira apresentação, durante a performance da atriz Giullia Buscacio, que é sua amiga de infância e resolveu homenagear Kelly Key no programa. As duas dublaram juntas "Cachorrinho", hit da cantora nos anos 2000.

“Ela parece mais a Kelly Key do que a própria Kelly Key!”, observou o comediante Ed Gama, um dos jurados do programa. O apresentador Luciano Huck concordou e brincou com a situação.



“Quando ela entrou, eu falei: 'A gente precisa descobrir quem é o dermatologista da Kelly Key, porque o tempo não passa para ela'. Aí eu vi que não, era a Suzanna”, brincou.

No Instagram, Kelly Key falou sobre a emoção de assistir à apresentação. “Que momento especial! Ver minha filha, tão linda, revivendo a minha trajetória e ainda vestindo a minha jaqueta dos tempos de show... Coração transborda de orgulho!”

A cantora também agradeceu à atriz Giullia Buscacio pela homenagem. “Lembro de vocês pequenas dançando em casa e hoje arrasaram no ‘Domingão’”, afirmou.

Suzanna Freitas é fruto do relacionamento de Kelly Key com o cantor Latino, que chegou ao fim em 2002. Desde 2004, a artista é casada com o empresário Mico Freitas. O casal tem ainda mais dois filhos juntos, Vitor, de 19, e Artur, 7.

