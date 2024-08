Sucesso na web por aparência 'de garota', mãe de Kelly Key nunca revelou idade; saiba quem é

A- A+

Não é a primeira vez que Kelly Key presta homenagens à mãe, Beth Mota, nas redes sociais. E sempre que isso acontece, a web se espanta com a jovialidade de Mota.



Nesta segunda-feira, a cantora celebrou o aniversário de sua genitora: "Hoje é o dia dela, da mulher que me deu a vida, me ensinou a ser forte e a nunca desistir", escreveu Kelly Key. Nos comentários, choveram elogios à mãe da artista.



"Parece sua irmã", comentou uma usuária. "Que mãe gata", falou o sertanejo Cesar Menotti. "Essa genética é fabulosa", observou outra seguidora.

Quem é Beth Mota?

Elisabeth Mota é casada com o pai de Kelly Key, Porfírio Ribeiro, há mais de 30 anos. Eles também tiveram Thiago, irmão da cantora.

Não há qualquer registro sobre a idade de Beth na internet. Em suas redes sociais, ela compartilha registros de viagem e lazer, além de fotos com os filhos e os netos. Beth gosta de meditação e esportes, como slackline.

Em suas redes, Beth acumula mais de 50 mil seguidores. Em suas postagens, ela é constantemente elogiada por sua beleza e carisma.

