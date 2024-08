Yasmin Brunet dá entrada em clínica para tratar lipedema: ''É por estética e saúde"

A- A+

A modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet deu entrada numa clínica, na última quarta-feira (31), para realizar novas sessões de um tratamento contra o lipedema, doença crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura nas pernas e braços — e apenas recentemente descoberta pela medicina —, relativamente silenciosa, mas que provoca inseguranças a quem tem.



Na ocasião, a filha de Luiza Brunet recebeu duas injeções intramusculares com soro fisiológico associado a medicações que diminuem a formação de fibrose e o sangramento.

"Não acho dolorido... São duas injeções intramusculares, mas eu não acho dolorido. Tem gente que acha, e eu não acho. Os soros demoram (a entrar no corpo). Essa é a parte mais chata. Mas faz muita diferença, porque dá uma super desinflamada no corpo. Dá para fazer uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Mas tudo isso vocês têm que perguntar para um médico, porque não é a mesma coisa para todo mundo", ela afirmou, por meio de um vídeo em que aparece respondendo questionamentos enviados por seguidores no Instagram.

A condição do lipedema, que atinge cerca de 12% das mulheres brasileiras, faz parte da vida de algumas famosas que já falaram abertamente sobre o diagnóstico, entre as quais a repórter Juliane Massaoka, do programa " Mais você", a ex-paquita Tatiana Maranhão e a ex-BBB Amanda Djehdian.

Também conhecida como "síndrome da gordura dolorosa", a doença está associada ao hormônio estrogênio e pode ser desencadeada em momentos específicos como puberdade, gestação, uso de anticoncepcionais, tratamentos para engravidar e menopausa.



Alimentação também é um dos fatores no desenvolvimento da doença. Yasmin Brunet, por exemplo, não pode comer glúten.

"Não posso comer glúten de forma alguma, porque meu médico descobriu que tenho uma intolerância ao glúten, e aí inflama o meu corpo inteiro. É surreal a diferença que faz no meu lipedema quando eu consumo glúten. É absurdo! Piora até o meu TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Meu cérebro inflama, meu corpo inflama, meu lipedema fica horrível! Sinto dor nas articulações... É tudo! Tudo dá errado no meu corpo quando como glúten", contou ela.

Em outro vídeo, publicado também na noite da última quarta-feira (31), Yasmin Brunet contou que retomou, enfim, a rotina de exercícios físicos. Desde que deixou o confinamento na última edição do BBB - Big Brother Brasil, a modelo não entrava numa academia. Ela celebra o atual momento, que classifica como uma volta à "era fitness".

"Eu estava precisando, né? Fazia um tempo que eu não fazia nada! Não fazia exercícios, estava comendo super mal... Lá no BBB, eu estava comendo super mal, não fiz exercício nenhum dia. Tenho 36 anos, né? Não tem como achar que ainda dá para não ficar fazendo nada e que você vai ficar saudável. Não tem como!", afirmou ela. "É por estética e saúde, óbvio. Me sinto muito melhor. A minha motivação é saúde e também estética. Não vou mentir, dizendo que não é. É para eu me sentir bem e confortável no meu próprio corpo", ressaltou a loura.

