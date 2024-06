Yasmin Brunet surge em festa de aniversário com peça de grife usada na eliminação

A- A+

Não é mera semelhança. Yasmin Brunet surgiu em sua festa de aniversário de 36 anos, na noite da última terça-feira (11), com um vestido parecidíssimo com o que usou na noite em que foi eliminada do BBB 24. As peças não são as mesmas, mas têm a assinatura da mesmíssima estilista — a grega Dimitra Petsa, que dá nome à grife Di Petsa —, uma das preferidas da modelo carioca, e podem custar cerca de R$ 30 mil.

O vestido que parece sempre estar molhado — uma peça de alta-costura feita à mão, em tecido de malha reciclada "intrincadamente drapeada para criar uma ilusão etérea de água ondulando pelo corpo", como descrito pela marca, que é reconhecida mundo afora justamente por modelos com esse efeito visual — já foi usado por figuras como Bella Hadid, Sasha Meneghel, Kylie Jenner, Meghan Fox, Candice Swanepoel, entre outras famosas.

A ex-BBB comemorou o aniversário com um evento batizado de Baile da Sereia, num espaço luxuoso no Hotel Rosewood, em São Paulo. Com ares de festival de música, a celebração contou com apresentações de Dennis DJ, Ana Castela, Gustavo Mioto, Pocah, L7NNON, Veigh, Orochi, MC Zaac, Wiu e LOCOS. Celebridades da internet e ex-BBBs estiveram entre os convidados.

