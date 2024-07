Ana Paula Arósio: por onde anda a atriz, que voltou a aparecer em público para campanha publicitária

A- A+

Ana Paula Arósio voltou a aparecer publicamente na mídia na terça-feira (30). A artista de 49 anos, afastada da televisão há quase 15 anos, participou da campanha publicitária de uma marca de suplementos.



De cabelos curtos e com uma bolsa que traz a logomarca da empresa, a imagem da atriz, que fez sucesso em produções como “Hilda Furacão” e “Terra nostra”, logo viralizou e chamou a atenção da web.

A atriz recebeu uma quantia de R$ 700 mil pela aparição, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo. A expectativa é que o material comece a circular em diversas mídias a partir da próxima quinta-feira, 1º de agosto.







A última vez que Ana Paula havia aparecido publicamente também havia acontecido para um comercial, o de um banco, pela qual recebeu aproximadamente R$ 8 milhões.

Atualmente, Ana Paula leva uma vida discreta no Reino Unido. A última participação dela em novelas ocorreu no remake de “Ciranda de pedra”, exibida em 2008. Ela ainda esteve no seriado “Na forma da lei”, de 2010 — neste ano, aliás, ela se casou com o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro, com quem vive desde então.

Anos depois, em 2014, ela ainda interpretou a protagonista do filme “A floresta que se move” junto com o ator Gabriel Braga Nunes.

O início do afastamento de Ana Paula da televisão ocorreu após ela desistir de protagonizar a novela “Insensato coração” (2011). Optou por dar um tempo da TV, rescindindo seu contrato com a TV Globo. Desde então, ela tem evitado assumir novos compromissos profissionais. Em 2013, o público teve a chance de vê-la no longa “Anita e Garibaldi”, filmado antes do período de reclusão.

Desde que optou por se afastar da TV, foram poucas as vezes em que Ana Paula foi fotografada: em uma delas a atriz colocou seu apartamento em São Paulo à venda para viver em uma fazenda na cidade de Santa Rita do Passa Quatro (MG).

