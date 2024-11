A- A+

marília mendonça Filho de Marília Mendonça toca bateria aos 4 anos: "Acho que vai seguir o lado musical", diz avó Três anos após a morte da mãe, filho da cantora sertaneja mostra que gosto pela música está no DNA da família

Exatos três anos após a morte de Marília Mendonça — vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos, em novembro de 2021 —, o pequeno Léo, de 4 anos, mostra que o gosto pela música está mesmo no DNA da família.

Fruto do antigo relacionamento da sertaneja com o também cantor Murilo Huff, a criança, que completa 5 anos em dezembro, tem predileção por "brincar de música" em casa, como ele mesmo diz. Os instrumentos favoritos do pequerrucho são o cajón e a bateria, ambos percussivos.

"Acho que ele vai seguir o lado musical", contou Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, em entrevista ao programa " Domingo espetacular". A família da sertaneja, aliás, não esconde a surpresa com o talento precoce do garoto.

Quando perguntam o que o menino está fazendo, Léo responde prontamente, e sem esconder o orgulho: "Sou baterista". Todos o levam a sério. "Ele está bem demais! Está tocando bateria, aprendendo mesmo", comentou Murilo, recentemente.

Léo ao lado de seu pai, Murilo Huff, e avó, Ruth Moreira. Foto: Redes sociais/Reprodução

Léo tinha apenas um ano quando perdeu a mãe. Atualmente, Ruth e Murilo dividem os cuidados da criança. Ruth ressalta que a convivência com o neto a ajuda a lidar com o luto. "É muita saudade (de Marília), mas aquela fase mais difícil passou. O enlutado acha um lugarzinho para dor e continua vivendo a vida", frisa ela.

Dona Ruth vai adotar criança

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, de 55 anos, entrará com um processo de adoção de uma criança para cumprir um dos grandes desejos da filha. A empresária e influenciadora digital conta que já está tomando as providências para realizar um dos maiores sonhos da sertaneja: dar um irmão para o neto Léo.

"Outra coisa que ela (Marília Mendonça) queria muito também era que eu adotasse uma criança, e isso está nos meus planos. Só estou esperando o Léo ser menos ciumento e entender mais um pouco, porque ele é muito ciumento. Ele ainda é o nosso nenenzinho", contou Ruth.

"Isso (adotar uma criança) já está no meu projeto, viu, gente? Não posso deixar passar muito tempo. A gente é acostumado com bebê lá em casa, porque o Léo é um bebezão", acrescentou a mãe de Marília Mendonça.

Veja também

MÚSICA Oasis anuncia shows no Brasil, Chile e Argentina; veja data de venda dos ingressos