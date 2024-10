A- A+

ESTREIA Filme-show ''Becos da Realeza'' estreia nesta terça (22), no Sesc Casa Amarela; confira A produção, que é uma realização do duo de afropop Barbarize, tem ficção, música, dança e entrevistas inéditas

O filme-show ''Becos da Realeza'' desfruta da credulidade de uma criança preta que é guiada por uma figura mística numa jornada de descoberta de seus próprios talentos e história. Idealizado pelo duo de afropop Barbarize, a obra estreia gratuitamente nesta terça-feira (22), no Sesc Casa Amarela, com abertura dos portões às 19h e exibição a partir das 20h.

Inspirado no musical ''Black is King'', lançado pela cantora Beyoncé em 2020, ''Becos da Realeza'' carrega elementos estéticos afrofuturistas para explorar a temática de emancipação do povo preto. A história central acompanha um jovem da comunidade do Bode no Pina, local de origem da dupla Barbarize.

Formada por YuriLumin e Bárbara Vitória, Barbarize é um duo, mas também um casal que se formou durante uma manifestação. No filme-show, a banda apresenta canções do primeiro EP ''SobreVivências Periféricas'', álbum visual lançado em 2021, canções inéditas e a gravação da parceria com a rapper e repentista Jéssica Caitano e o cantor Ciel Santos, que estão em ''Meia-Noite''.

Enfáticos na luta pelo protagonismo preto, o grupo adicionou no longa-metragem entrevistas e uma apresentação ao vivo da dupla, que divide o palco com bailarinos.

''Eram na verdade muitos artistas se juntando para colocar a mão na massa para criar algo que era autêntico e novo de fato. E o interesse não era de mostrar as mazelas que existem dentro da comunidade, que existem em todas as comunidades. Estava implícito no que estava se construindo, mas não era esse o foco. O foco não era falar que o poder público diminui, negligencia a comunidade. Não era isso. Era falar que apesar disso, aquela comunidade floresce de uma forma diferente'', comenta o diretor do filme Victor Limar.

O filme-show ''Becos da Realeza'' é uma parceria com o selo Estelita e tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura). A obra tem direção de Victor Limar, produção de Jéssica Jansen, fotografia de George Lucas, coreografias de Yara Medusa e Victor Marinho, os bailarinos Duda Serafim, Gustavo Barros, MikeRoco e Robert Yousef, além das participações especiais de Mun Há, Ciel Santos e Jéssica Caitano.

O filme, que já está disponível no Youtube, é uma mais uma realização do duo Barbarize.

''Pensar o futuro das políticas públicas colocando raça como elemento central é algo que pode, de fato, ajudar a resolver as questões no Brasil. Porque numa realidade em que a maioria das pessoas é negra, é primordial que se trate discussões sobre raça como questão central. Nesse sentido, ‘Barbarize – Becos da Realeza’ coloca o sujeito, ou seja, o povo preto como protagonista de sua própria história, solidificando uma importante ferramenta antirracista'', explica Bárbara.

Sobre a Barbarize

O duo conta com a colaboração de Jéssica Jansen (produtora), Victor Marinho (coreógrafo e bailarino), Yara Medusa (coreógrafa e bailarina) e DeLiira (DJ). A dupla é influenciada pelo manguebeat, rap, pop e trap, como Doja Cat, Stromae, Rincon Sapiência, MHD e A-Star.

A Barbarize se autointitula como:

''Mais do que uma banda musical, somos uma ideia de revolução para a mudança e liberdade''.

SERVIÇO

Estreia do filme-show ''Becos da Realeza''

Quando: 22 de outubro, 19h

Onde: Sesc Casa Amarela - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490

Acesso gratuito

Informações: @barbarizeja

