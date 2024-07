A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana: Zezé Polessa interpretando Nara Leão e show de Maria Gadú são destaque do "findi" Exposições, estreias no cinema e o festival "Pernambuco Meu País" também agitam o fim de semana

Pega tua agenda e anota as dicas, que o fim de semana está movimentado!



Até domingo (21), tem Zezé Polessa no espetáculo “Nara”, no Teatro Luiz Mendonça. Maria Gadú volta ao Recife, com o show “Quem sabe isso quer dizer amor”, neste sábado (20), no Teatro RioMar.

Para quem curte algo mais tranquilo, estreou, no RioMar Shopping, a exposição “Michelangelo - o mestre da Capela Sistina”, que está em cartaz até 25 de agosto.

Além disso, tem o festival Miçanga, 7 anos do coletivo de DJs MaddaM, estreias no cinema, exposições e o Festival Pernambuco Meu País, que aporta neste findi na cidade de Bezerros.

Então, bora de agenda completa? Lá vai!

SHOWS/FESTAS



Festival Miçanga - com Baiana System, Marcelo Falcão e Maneva

Quando: Sexta (19), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 85, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Orquestra de Bolso - “Festival de Inverno do Terra”

Quando: Sexta (19), a partir das 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 267, Soledade - Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Tonfil, com o show “Moldura”

Quando: Sexta (19) a domingo (20), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para Cliente Caixa e casos previstos em lei)

Informações: (81) 3425-1915 / @caixaculturalrecife

Festival de Histórias da Disney Brasil

Quando: Sábado (20), 16h às 18h

Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110 - Bairro do Recife, Recife/PE

Entrada gratuita

Informações: @livraria.jaqueira

Joyce Alane - abertura da turnê "É Tudo Minha Culpa"

Quando: Sábado (20), 20h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Rua Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 60, na bilheteria do teatro e no site CeconTickets

Informações: (81) 3182-8000

MaddaM 7 Anos

Quando: Sábado (20), 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 35, no Sympla

Informações: @maddammusic

Maria Gadú, com o show “Quem sabe isso quer dizer amor”

Quando: Sábado (20), 21h30

Onde: Teatro RioMar – Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 120, à venda na bilheteria do teatro e no site uhuu.com

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br



Ilana Ventura nas férias do Shopping Patteo Olinda

Quando: sábado (20), 16h

Onde: Shopping Patteo Olinda | Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada - Olinda/PE

Entrada gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

Festival Pernambuco Meu País

Onde: Bezerros (Serra Negra) - Palco Pernambuco Meu País

Sábado (13/7)

18h50 – Ciel Santos

20h20 – Ylana (participação especial de Gabi da Pele Preta)

21h50 – The Fevers

23h40 – Paulo Miklos

Domingo (14/7)

17h30 – Isadora Melo

19h – Erisson Porto

21h – Oswaldo Montenegro

22h30 – Jorge Vercillo

TEATRO

“Nara”, com Zezé Polessa

Quando: Sexta (19), sábado (20), 20h; domingo (21), 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 15, à venda no sympla (19/07, 20/07, 21/07)

Informações: (81) 3355-9821

“Por Cima do Meu Eu Vim”

- I Festival Tramas Negras - Encruzilhadas Artístico Culturais -

Quando: Sexta (19), 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: gratuito, com retirada no Sympla

Informações:(81) 3355-3321

“O Imaginário de La Abuelita”

- 20.º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco -

Quando: Sábado (20), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 15, no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

“O Mensageiro”

- I Festival Tramas Negras - Encruzilhadas Artístico Culturais -

Quando: Sábado (20), 19h30

Onde: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFRO) - Rua Mariz e Barros, 328 - Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: gratuito, com retirada no Sympla

Informações: @muafrope

“Solos Ancestrais”

- I Festival Tramas Negras - Encruzilhadas Artístico Culturais -

Quando: Domingo (21), 15h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: gratuito, com retirada no Sympla

Informações: @pacodofrevo

"A Boba - Uma Jornada"

Quando: Domingo (21), 17h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife - Recife/PE

Domingo, 21 de julho, às 17h

Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla

Informações: (81) 3355-3321



“Meu reino por um drama - O musical das abelhinhas”

- 20.º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco -

Quando: Domingo (21), 16h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 15, no Sympla

Informações: (81) 9488-6833

“A Receita”

Quando: Domingo (21), 19h

Onde: Clube Goitacaz - Avenida Djalma Dutra, Centro - Glória do Goitá/PE

Gratuito

Informações: @oposteoficial



CINEMA

"Greice"

SINOPSE: Greice, uma jovem brasileira de 22 anos, estuda Belas-Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão Greice se envolve em um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos calouros. Greice precisa então voltar a Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida num hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolveu, e contando com a ajuda de alguns amigos, Greice busca um lugar no mundo.

''Hachiko: Para Sempre''

SINOPSE: Um professor encontra um filhote abandonado em uma cidade distante e desabitada e decide adotá-lo. A dupla cria um forte laço de amizade e afeto a ponto do cão acompanhar seu dono até a estação todos os dias. No entanto, quando o professor morre, o companheiro passa a esperá-lo no mesmo lugar apesar da família decidir deixar a cidade.

''Hora Do Massacre''

SINOPSE: Um grupo de jovens ativistas decide fazer uma declaração ambiental ao vandalizar uma superloja de móveis. Mas o plano deles dá errado quando ficam presos lá dentro e precisam enfrentar um guarda de segurança enlouquecido com uma terrível fixação pela caça primitiva. À medida que a noite se enche de violência e terror, os adolescentes enfrentam uma luta desesperada pelas suas vidas.



EXPOSIÇÕES

"Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 15 de agosto

Onde: RioMar Shopping/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site Bilheteria Digital, no app RioMar Recife, no quiosque do RioMar no Piso L2 e na bilheteriada exposição

Informações: @riomar_recife



"Luiz Marinho: um resgate do autor que veio da mata"

Quando: até 31 de julho

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife/PE

Entrada franca

Informações: (81) 3355-3321



Visitação: de terça a domingo, das 10h às 17h



“Silêncio Retumbante”, de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos: a partir de R$ 25, no site do IRB (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

“Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum”, de DIOGUM

Quando: até 5 de agosto

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem - Recife/PE

Acesso gratuito, visitação aos sábados mediante agendamento prévio pelo telefone (81) 3033-4378

Informações: @amparosessenta

“Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”

Quando: Até 11 de agosto

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no site Outgo

Informações: www.shopping-guararapes.com

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Veja também

FOTOGRAFIA Exposição itinerante registra a força e a beleza de árvores milenares