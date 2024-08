A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Roteiro tem de Fábio Jr. a maratona de sons no Classic Hall Agenda do fim de semana traz também opções de teatro, cinema e exposições

"Carne e unha, alma gêmea, bate coração..." ou "O que é que há, o que é que tá se passando com essa cabeça...".

'Vamo combinar' que o setentão Fábio Jr. marcou uma época e segue acelerando corações, que o diga o show marcado para este sábado (24) no Teatro Guararapes, um dos destaques da agenda cultura do fim de semana.



E quem for do samba e do pagode, a pedida é Alexandre Pires na Feijoada do Seu Carva, também no sábado, na Cachaçaria Carvalheira.



Mas para quem tem fôlego, a vibe é maratonar no Festival Turá, com dois dias de sonoridades diversas no Classic Hall, no sábado e também no domingo.



Entre as atrações, Maria Rita, Baco Exu do Blues, Lulu Santos e Lia de Itamaracá.



Tem ainda espetáculos teatrais, com destaque para o V Festival de Ópera de Pernambuco, no Santa Isabel. Estreias no cinema e exposições também são opções.

Para variar um tiquinho, o fim de semana pelas bandas de cá tá virado no mói. Bora?

CINEMA

“Motel Destino”

SINOPSE: Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.

Direção: Karim Aïnouz

“Tipos de Gentileza”

SINOPSE: Fábula antológica que acompanha um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial tentando lidar com o fato de sua esposa, que havia desaparecido no mar, ter retornado e parecer outra pessoa; e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma habilidade especial, destinada a se tornar uma poderosa líder espiritual.

Direção: Yorgos Lanthimos

“O Corvo”

SINOPSE: Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) são almas gêmeas conectadas por um passado sombrio. Após o brutal assassinato do casal, é concedido a Eric uma chance de salvar seu verdadeiro amor. Ele, então, embarca em uma jornada implacável por vingança, atravessando os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos para corrigir erros e fazer justiça com as próprias mãos.

Direção: Rupert Sanders



SHOWS E EVENTOS

Festival Pernambuco Meu País - Arcoverde (Praça da Bandeira)

Sexta-feira (23), a partir das 19h

Com Espetáculo Pernambuco Meu País, Luana Tavares, Negra Li e Francisco El Hombre



Sábado (24), a partir das 19h

Com Berinho, Lipe lucena, Namara Bello e Matheus Fernandes

Domingo (25), a partir das 18h

Com Lia de Itamaracá, Jorge du Peixe e Capital Inicial

Terra do Samba convida Poli e Amanda Ganimo

Quando: Sexta-feira (23), 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

Supernova - 1 Ano

Quando: Sexta-feira (23), 22h

Onde: Pop House Bar - Av. Manoel Borba, 786, Soledade, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @pophousebar



Sbornia Kontr'atraka

Quando: Sexta (23) e sábado (24), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3425-1915



Bee Gee One Tribute

Quando: Sexta-feira (23) e Sábado (24), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Festa do Interior 2

Com as bandas Kid Camaleão e Xico de Assis

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @fregerecife

Downtown Remember - Overland & Retroback

Com Retroback, Overland e DJ Sapo

Quando: Sábado (24), a partir das 21h

Onde: Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855

Encontro de Sanfoneiros - Forró de Candeeiro

Quando: Sábado (24), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos R$ 100 (visitação, show, bebidas e petiscos) via Sympla

Informações: (810 9 9252-4222

Feijoada do Seu Carva

Com Alexandre Pires entre as atrações

Quando: Sábado (24), a partir das 14h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 440 via Sympla

Informações: @carvalheira

Pagode Nostalgia, com Marcelo Freitas (Sem Compromisso)

Quando: Sábado (24), 21h

Onde: Beat Hall - Av. Beberibe, 1468, Arruda

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9809-1358 // @beat.hall

Fábio Jr. em "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos"

Quando: Sábado (24), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 150 no site CeconTickets

Informações: (81) 4042-8400

JOY Picante

Quando: Sábado (24), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

TBB - Urias Tributo

Quando: Sábado (24), a partir das 23h

Onde: Loba Pub - Rua Quarenta e Oito, 197, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @lobapub

POP que Pariu - Versão Anitta

Quando: Sábado (24), 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Superingosto de Agosto

Com DJ's Bê Formiga & GGatis, que convidam Sarah Blackbird

Quando: Sábado (24), a partir das 22h

Onde: MalDita Pub - Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @malditapub



Conexão Samba 360

Com Samba de Luxo

Quando: Domingo (25), a partir das 16h

Onde: Vila Madalena Botequim Paulista - Rua da Hora, 722, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 9 7121-6225 (WhatsApp) // @vilamadalenabotequim

Funk Rec Festival

Com Cabelinho, MC PH, Oruam e DJ Zigão, entre outras atrações

Quando: Domingo (25), 14h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Informações:

TEATRO

V Festival de Ópera de Pernambuco

Quando: a partir desta sexta-feira (23), até 8 de setembro

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 no site Guichê Web ou na bilheteria do teatro

Informações; @festivaloperape



40 anos de Zé Lezin

Quando: Sexta-feira (23) e Sábado (24), 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3355-9821

O Assassino da Gravata Vermelha

Quando: Sexta-feira (23), 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Guerreiro", do grupo Móikargão (PB)

Quando: Sábado (24), 19h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @oposteoficial

"Mainha é uma Resenha"

Quando: Domingo (25), 15h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2129/5961 // @teatroboavista

Soy Rebelde - O Tributo

Quando: Domingo (25), 18h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Acesso gratuito via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Planeta Doce, com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (25), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129/5961 // @teatroboavista

EXPOSIÇÕES



"Onde os Olhos são Guardados"

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // (81) 9 9873-2450 // contato @garridogaleria.com

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife



"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 25 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Silêncio Retumbante", de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.



"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Veja também

Tratamento Preta Gil anuncia que precisará retomar tratamento contra o câncer colorretal