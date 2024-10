A- A+

Cultura+ Flip 2024: conheça os 15 autores e os 15 livros mais vendidos do evento Homenageado deste ano, João do Rio lidera as duas listas

A Livraria da Travessa, livraria oficial da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, vendeu 15 mil exemplares na 22ª edição do evento. O autor mais vendido foi João do Rio, o homenageado da edição, com 839 unidades.



Ele também ocupa as duas primeiras posições no ranking de livros mais vendidos com edições diferentes de "A alma encantadora das ruas". Luiz Antônio Simas, que fez a abertura sobre João do Rio e é coautor da edição comentada do livro (José Olympio) também aparece na lista.

Outros destaques foram Édouard Louis, Geni Nuñez, Mohamed Mbougar Sarr, Ilaria Gaspari, Jeferson Tenório, Atef Abu Saif e Carla Madeira.



A única não participante do evento que aparece na lista de autores mais vendidos é Han Kang, sul-coreana que venceu o Prêmio Nobel de Literatura na quinta (10).

Autores mais vendidos

Nome e número de exemplares

1) João do Rio - 938

2) Édouard Loius - 681

3) Luiz Antonio Simas - 532

4) Geni Nunez - 440

5) Mohamed Mboug Sarr - 339

6) Carla Madeira - 323

7) Mariana Salo Carrara - 298

8) Jéferson Tenorio - 261

9) Han Kang - 258

10) Ilaria Gaspari - 245

11) Atef Abu Saif - 219

'2) Txai Surui - 171

13) Silvana Tavano - 157

14) Brigitte Vasallo - 141

15) Felipe Neto - 132

Livros mais vendidos

1) "A alma encantadora das ruas", João do Rio (Antofágica) - 308

2) "A alma encantadora das ruas", João do Rio (José Olympio) - 264

3) "A mais recôndita memória dos homens", Mohamed Mbougar Sarr (Fósforo) - 244

4) "Quero estar acordado quando morrer", Atef Abu Saif (Elefante) - 219

5) "Descolonizando afetos", Geni Nuñez (Paidós) - 205

6) "Mudar: método", Édouard Louis (Todavia) - 200

7) "Felizes por enquanto", Geni Nuñez, (Planeta do Brasil) - 194

8) "Canção do amor, Txai Suru´´i (Elo Editora) - 171

9) "Lutas e metamorfoses de uma mulher", Édouard Louis (Todavia) - 163

10) "O avesso da pele", Jeferson Tenório (Companhia das Letras) - 167

11) "A árvore mais sozinha do mundo", Mariana Carrara (Todavia) - 163

12) "Monique se liberta", Édouard Louis (Todavia) - 163

13)"A vegetariana", Han Kang (Todavia) - 154

14) "Quem matou meu pai", Édouard Louis (Todavia) - 148

15) "Tudo é rio", Carla Madeira (Record) - 146

