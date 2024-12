A- A+

FREVO Frevo ganha novos acordes e passos em projeto do Paço do Frevo 3ª edição do projeto "Fábrica do Frevo" acontece nesta quarta-feira (18), a partir das 18h30, em frente ao Paço do Frevo

É sobre renovação e, ao mesmo tempo, preservação. Afinal trata-se do Patrimônio Imaterial da Humanidade, do ritmo mais pernambucano de todos, daquele que 'entra na cabeça, toma o corpo e acaba no pé', o Frevo.



O movimento que é majestade do Carnaval vai ganhar novos ares logo mais, nesta quarta-feira (18), a partir das 18h, em frente ao Paço do Frevo, com a culminância do 3ª edição do “Fábrica do Frevo” - projeto capitaneado pelo museu, cujo intuito é apresentar frevos novos em dança e música, com obras selecionadas.



Repertório e dança

renovados

Para a edição, o público vai conhecer “Suleando o Passo”, com Allan Delmiro, Bruna Renata, Élide Leal e Paulo Fernando.









“Encontro dos Passos”, com o grupo Brincantes das Ladeiras também integra a programação.



Já na música, o inédito “Percutindo as Melodias do Frevo”, de Júnior Teles, Pedro Santana e Rafael Peixoto, se junta a “Nailson nos Caetés”, de Nailson Vieira, Lucas Fortunato, Rannier Venâncio, Joana Xeba, Guga Amorim, Bruno Nascimento, Leandro Gervásio e Wesley Neves.



Com as quatro obras selecionadas na 3ª edição do "Fábrica de Frevo", lançadas, acordes e passos novos em meio ao colorido de sempre do Frevo, passam a compor o repertório da maior manifestação cultural em linha reta do mundo.

Serviço

Projeto Fábrica do Frevo apresenta novos frevos

Quando: Quarta-feira (18), a partir das 18h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Veja também

memória Ao perder a visão, Antonio Augusto Fontes lembra imagens do Rio a Chico Buarque