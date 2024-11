G20 no Rio: festival reunirá 30 atrações em três dias de shows em praça; saiba a programação

A- A+

Um grande festival de música, inspirado em concertos internacionais como o Live Aid 1985 e o Free Nelson Mandela Concert 1988, ambos em Londres, na Inglaterra, vai tomar conta da Praça Mauá de quinta-feira a sábado.



As apresentações do Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza reunirá trinta atrações e acontecerá paralelamente às reuniões e conferências do G20 Social, na Zona Portuária, atém de anteceder a Cúpula do G20, que será realizada no começo da semana que vem, no Museu de Arte Moderna (MAM.



O evento apelidado de "Janjapalooza" em referência à primeira-dama Janja da Silva sua idealizadora, deve atrair cerca de 40 mil pessoas por dia para assistir os shows, que começarão sempre a partir das 17h. A entrada é livre e gratuita.

A programação celebra a diversidade da cultura brasileira e reunirá grandes nomes da música nacional para engajar a todos no compromisso do Brasil de liderar a Aliança Global em defesa de um mundo sem fome e pobreza, com transição energética, justiça climática e uma representação menos desigual. O festival será dividido em três noites temáticas.

Na quinta-feira, véspera de feriado, a ancestralidade e a herança africana serão os fios condutores da noite "Muito obrigado axé", que se inspira no histórico do local, que engloba a região conhecida como Pequena África. A direção musical é assinada por Kainã do Jêje e Marcelo Galter (Aguidavi do Jêje).



A segunda noite, feriado de 15 de novembro, intitulada “O show tem que continuar”, traz uma inédita orquestra de samba para celebrar o ritmo tipicamente brasileiro, o povo, a arte, o movimento e a rua. A direção musical é de Pretinho da Serrinha.

A terceira e última noite, no sábado, 16, chamada de “Pro dia nascer feliz”, reúne múltiplas sonoridades e vertentes musicais para celebrar a diversidade e a esperança em um futuro com justiça social. A noite de encerramento conta com direção musical de Marcus Preto e Mateus Simões (Nova Orquestra).

O evento começa às 17h nos três dias com as apresentações do Black Bom, DJ Flash e performances que prometem trazer uma imersão no melhor da Black Music carioca. Os shows seguem a partir das 18h. O baile volta depois da última apresentação e coloca todo mundo pra dançar até a hora do encerramento.

Além dos shows, a Praça Mauá e os edifícios ao redor se tornarão uma tela para um espetáculo de video-mapping, luzes, laser e sons, com projeções dos artistas visuais Manuela Navas, Maribê, Thiago Santos e Yan Carpenter.

O Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza é uma realização do governo federal, com correalização da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e Serpro. Conta com a parceria do Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF), Itaipu, Petrobras, Prefeitura do Rio de Janeiro, Única, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Preparação para o G20: tropa especial da Polícia Militar faz exercício simulado antiterrorismo

Conheça a seguir as atrações e sua distribuição por dia de apresentação:

Serviço:

Aliança Global Festival Contra a Fome e a Pobreza

Data: 14 a 16 de novembro

Horário: 17h

Local: Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro

Entrada: aberta ao público e gratuita

Programação

14/11 (quinta-feira): Noite "Muito obrigado axé"

Abertura: Baile Black Bom

Shows: Afrocidade, Aguidavi do Jêje, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Ilessi, Larissa Luz, Mateus Aleluia, Rachel Reis, Rita Benneditto, Roberto Mendes, Seu Jorge

Encerramento: Baile Black Bom

15/11 (sexta-feira): Noite “O show tem que continuar”

Abertura: Baile Black Bom

Shows: Marcelle Mota, Maria Rita, Mariene de Castro, Pretinho da Serrinha, Roberta Sá, Teresa Cristina, Zeca Pagodinho

Encerramento: Baile Black Bom

16/11 (sábado): Noite “Pro dia nascer feliz”

Abertura: Baile Black Bom

Shows: Alceu Valença, Fafá de Belém, Jaloo, Jota.Pê, Jovem Dionísio, Kleber Lucas, Lukinhas, Maria Gadú, Ney Matogrosso, Romero Ferro, Tássia Reis

Encerramento: Baile Black Bom

Veja também

PARA RIR "Comediano - A Comédia do Cotidiano": espetáculo de humor volta após 10 anos de sua estreia