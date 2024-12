Gal galdot passou por cirurgia de emergência no fim de sua gravidez

A- A+

Neste domingo (29), atriz israelense Gal Gadot ("Mulher Maravilha") compartilhou em suas redes sociais sobre uma emergência médica enfrentada em fevereiro deste ano.

Um pouco antes do nascimento de sua filha mais nova, Ori, a artista foi diagnosticada com um coágulo sanguíneo no cérebro – uma trombose venosa cerebral (TVC).

No post, Gadot relatou enfrentar severas dores de cabeça que a mativeram em estado de cama, até que realizou uma ressonância e descobriu o coágulo.

"Foi um lembrete claro de como tudo pode mudar em um instante. Em meio a um ano tão desafiador, tudo o que eu desejava era me manter firme e continuar vivendo”, compartilhou a atriz.

Encaminhada com emergência ao hospital, passou por um procedimento de urgência. Sua filha nasceu durante seu período de recuperação, e seu nome foi dado em homenagem ao momento em que veio ao mundo, de acordo com a artista. Ori signfica "minha luz".

"Hoje, estou completamente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi entregue de volta" finalizou Gal Gadot.

