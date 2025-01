''Garota do Momento'' se destaca equilibrando romance, drama e intrigas de época na faixa das 18h

A- A+

''Garota do Momento'' vem se mantendo coerente e instigante desde que estreou na faixa das 18h da Globo, ocupando o espaço de ''No Rancho Fundo''. Escrita por Alessandra Poggi, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg, a novela apresenta uma história envolvente, carregada de emoção, mistério e reviravoltas dignas de um bom folhetim. Mas sem deixar de lado a grande aposta no romance típico das tramas dessa faixa de horário. Ponto para a autora.



O texto acompanha a jovem Beatriz, interpretada pela carismática Duda Santos, em sua busca para reconstruir laços com a mãe, Clarice, vivida por Carol Castro, que desapareceu 16 anos antes. Clarice, vítima de uma amnésia e de uma rede de mentiras criada pelo empresário Juliano e sua mãe Maristela, os vilões interpretados por Fabio Assunção e Lilia Cabral, precisa redescobrir um passado quase que totalmente esquecido, enquanto Beatriz se esforça para, agora, convencê-la de sua verdadeira identidade. Com reviravoltas emocionantes, como o acidente forjado contra Beatriz e Basílio, papel de Cauê Campos, ''Garota do Momento'' é capaz de prender a atenção e conquistar um público fiel.



O texto de Alessandra Poggi é, de fato, um dos grandes trunfos da novela. Bem escrito, consegue unir romance, humor e drama de maneira equilibrada, com ganchos bem construídos entre os capítulos e uma linguagem acessível, mas sem cair na informalidade excessiva. É uma novela de época, mas que dialoga bem com o público contemporâneo, oferecendo um ritmo ágil e conflitos que exploram diferentes camadas dos personagens. Além disso, a autora distribui bem a atenção entre os núcleos, evitando tramas arrastadas e garantindo momentos de destaque para quase todos os personagens.



Outro ponto alto é o elenco. Fabio Assunção e Lilia Cabral brilham como os antagonistas Juliano e Maristela, entregando performances memoráveis. Letícia Colin, na pele da sedutora e enigmática Zélia, também rouba a cena, especialmente agora, que começa a mostrar camadas mais humanas de sua personagem. No papel de Beatriz, Duda Santos cativa com uma atuação cheia de frescor e emoção, enquanto Pedro Novaes, como o protagonista Beto, ainda parece buscar seu equilíbrio, mas sem comprometer a narrativa.



O núcleo jovem é um dos maiores acertos de ''Garota do Momento'', trazendo talentos conhecidos e novos nomes promissores. João Vitor Silva, Maisa, Caio Manhente, Klara Castanho, Debora Ozório e Cauê Campos entregam atuações consistentes, enquanto Gabriel Milane, Pedro Goifman e Rebeca Carvalho, estreantes em novelas, mostram potencial e surpreendem sempre que ganham sequências que exigem mais técnica na pele do divertido Topete, do sensível Guto e da espevitada Ana Maria.



No que diz respeito à audiência, ''Garota do Momento'' já acumula média de mais de 17 pontos, dois a menos que sua antecessora. Mas esbanja fôlego e potencial para crescer, especialmente com o reforço das reviravoltas no enredo e o suporte de ''Tieta'' no ''Vale a Pena Ver de Novo''. Com as festas de fim de ano seguidas das férias escolares, é claro que a audiência pode sofrer oscilações. Mas o roteiro bem estruturado de Alessandra Poggi oferece condições para a novela alcançar números ainda mais expressivos nos próximos meses.

''Garota do Momento'' – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.

Veja também