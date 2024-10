Garoto Bombril: por onde andam os atores de campanhas icônicas de Washington Olivetto?

A- A+

Impossível esquecer os semblantes de Patrícia Lucchesi e Carlos Alberto Moreno. Quem viveu entre a década de 1980 e os anos 2000 lembra bem. Rostos para campanhas marcantes criadas por Washington Olivetto publicitário brasileiro premiado, que morreu no último domingo (13), aos 73 anos , os atores se orgulham de sempre serem lembrados como os garotos-propagandas da Valisère e da Bombril. Mas, afinal, por onde eles andam hoje?

A seguir, veja como estão hoje Patrícia Lucchesi e Carlos Alberto Moreno.

Patrícia Lucchesi

Quem viveu os anos 1980 não se esquece da imagem de Patrícia Lucchesi, aos 11 anos, como uma mocinha que ganhava seu primeiro sutiã de presente. Veiculado ad nauseam na TV em 1987, o comercial de uma marca de roupas íntimas cunhou uma expressão ("O primeiro Valisère a gente não esquece") e projetou o rosto da paulistana no universo artístico.

Hoje com 49 anos, Patrícia atua como psicóloga, com especialização em "terapia para o autoconhecimento", ancorada em abordagem cognitiva comportamental há mais ou menos duas décadas, ela deu uma guinada na carreira e abandonou o ofício como atriz e modelo.



"Trabalho para as pessoas superarem suas dificuldades, focando seu potencial em serem bem-sucedidas em todos os sentidos de suas vidas", ressalta a profissional, que também desenvolve um trabalho voltado para pacientes como Transtorno do Espectro Autista.

Após a fama repentina com o comercial "Meu primeiro sutiã", Patricia Lucchesi começou a trabalhar ainda na adolescência como atriz na TV e no cinema. Aos 13, ela foi laureada como o prêmio de Artista Revelação pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, por sua atuação na peça "O fantástico mundo do faz-de-conta".

Em 1988, integrou o elenco do filme "O casamento dos Trapalhões", com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Daí em diante, emendou trabalhos na televisão, como na minissérie "Colônia Cecília" (1989) e nas novelas "Brasileiras e brasileiro (1990), "Tocaia grande" (1995) e "Era uma vez..." (1998).



Após o nascimento do filho, hoje com 31 anos, Patrícia decidiu abandonar a carreira artística para se dedicar aos cuidados com a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista na infância. Seu último trabalho na telinha foi uma participação na novela "Poder paralelo", exibida em 2009.

Carlos Alberto Moreno

O ator Carlos Moreno, hoje com 70 anos, entrou para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, em 1994, pela campanha publicitária por mais tempo no ar na história. Ele foi o 'Garoto Bombril' até 2017: ao todo, foram 39 anos à frente dos comerciais da empresa.

A campanha nasceu em 1978, criada pelo publicitário Washington Olivetto. À época, Moreno era urbanista, morava em Nova York e vinha ao Brasil só para gravar os comerciais. Ele se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP). Estima-se que Moreno tenha protagonizado quase 400 propagandas na TV.

Um dos comerciais mais marcantes foi gravado ao lado de Pelé, em 2007. Em entrevista após a morte do Rei do Futebol, Moreno relembrou os bastidores da gravação. "Ele tratou todo mundo com a maior simpatia e a maior paciência, foi um lorde. Eu fiquei encantado", declarou.

Além do papel como 'Garoto Bombril', ele também ficou conhecido pelo personagem Euclides no programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, que interpretou em 1989.

Atualmente, ele continua trabalhando como ator. Estrelou em uma campanha para a Netflix em 2019.

