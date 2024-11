Gerlane Lops grava em Noronha "Samba Forte", seu novo projeto audiovisual

A- A+

Gerlane Lops, artista pernambucana veterana da música, do samba e dos palcos, envereda em mais um projeto audiovisual em Noronha. Dessa vez é o "Samba Forte" que vai povoar a Ilha de Fernando de Noronha, neste sábado (9) - com gravação pela Rede Globo para exibição de um especial na emissora no próximo dia 30 de novembro.



É a terceira vez que Gerlane tem um projeto migrado para um especial na Globo. A estreia se deu em 2010 com o "Da Branca", gravado no Teatro Guararapes e veiculado no final de ano.



Já em 2019, com "Tamanho do Mar", foi com o cenário do Forte das Cinco Pontas que a sambista ganhou as telas da programação de verão da emissora.









E agora, trazendo à tona a ambientação paradisíaca do arquipélago pernambucano, o "Samba Forte" é a mais nova empreitada da cantora e compositora que tem gosto por desafios.

“Eu sou movida a desafios. Não há nada mais desafiador que montar uma logística, de forma independente, para levar um projeto de samba, desse porte, para um arquipélago. Mas, eu sinto que devo isso a Noronha. Vivi muitos momentos especiais na ilha", salienta Gerlane, que já "ocupou" Noronha com clipe ("Oba, Oba"), festa de réveillon e de São João.





"Noronha compõe a minha carreira e agora eu quero levar esse registro para o Brasil e para o mundo. Mostrar que Pernambuco tem Fernando de Noronha e muito samba, bom, autoral e de qualidade", complementa.

Crédito: Tiago Nunes Fotografia

Música nova

Para além do projeto, do cenário e da culminância em um especial na televisão, Gerlane Lops também apresenta nova composição, que dá nome ao projeto.



"Samba Forte" se junta a "Opará", "Tudo Novo de Novo"e ao frevo "Glitter na Cara", outra boas-novas que ela leva para o projeto.



Releitura e canções como "Piaba de Ouro", Reconvexo" e "Da Branca", entre outras, também entram no repertório da gravação, que vai contar com participação especial do cantor Naldo do Pandeiro Noronha, artista local da Ilha.

Gratuita, a gravação do projeto "Samba Forte" tem apoio do Governo do Estado através da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Serviço

Projeto "Samba Forte", de Gerlane Lops

Com participação de Naldo do Pandeiro Noronha

Quando: Sábado (9), às 19h

Onde: Forte de Noronha, Ilha de Fernando de Noronha

Acesso gratuito



Veiculação do especial: Sábado, 30 de novembro, após o programa Altas Horas da Rede Globo

Informações: @gerlanelopsoficial

