"Gil Unplugged", álbum acústico de Gilberto Gil ganha edição especial pela Rocinante Três Selos

O álbum "Acústico MTV" de Gilberto Gil, lançado em 1994 pela Warner Music, ganhou edição especial em vinil pelo projeto de licenciamento Rocinante Três Selos.



Intitulado "Gil Unplugged", o álbum chega ao mercado no formato de vinil duplo, celebrando um marco na música brasileira e a consagrada trajetória de um dos maiores artistas do país. A pré-venda acontece com exclusividade no site da Rocinante.



Acústico MTV: Gilberto Gil

O sexto álbum ao vivo do cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil, na época, saiu nos formatos LP, CD, K7 e VHS, como parte da série Acústico MTV.



Para Gil, o formato acústico era um reencontro com suas raízes, como ele definiu na época. "Esse acústico foi montado com a intensidade sonora da quietude, que ressalta os timbres mais doces da tradição brasileira do choro e da canção”.



Este relançamento é uma celebração à genialidade de Gilberto Gil, reconhecido como um dos maiores músicos da história do Brasil e do mundo. O vinil duplo chega em uma edição especial com dois LPs de 180g coloridos, capa exclusiva e projeto gráfico assinado pela Rocinante Três Selos.



O encarte traz texto de Bento Araújo, que contextualiza a importância histórica do álbum e detalha os bastidores dessa gravação única.

O repertório apresenta sucessos como "A Novidade", parceria com os Paralamas do Sucesso, e clássicos como "Esotérico", "Realce", "Parabolicamará", "Tempo Rei" e "Toda Menina Baiana", recriados com arranjos acústicos que ressaltam a essência de cada composição.



A banda que acompanhou Gil na gravação contava com nomes como Arthur Maia, Jorginho Gomes, Marcos Suzano e Lucas Santana, que trouxeram uma roupagem nova e vibrante às músicas, além de incluir referências à música regional brasileira, como o baião em "Expresso 2222" e o coco em "Parabolicamará”.

Reconhecido como um dos maiores músicos da história do Brasil e do mundo, Gilberto Gil encontrou no projeto Acústico MTV uma oportunidade única de dialogar com o público jovem dos anos 1990, ampliando sua já consagrada trajetória. O resultado foi um trabalho que combina arranjos sofisticados, instrumentação impecável e uma conexão íntima com o público.

Tracklist:

Lado A

A1. A novidade (Herbert Vianna, Bi Ribeiro, João Barone, Gilberto Gil) 5:24

A2. Tenho sede (Anastácia, Dominguinhos) 4:21

A3. Refazenda (Gilberto Gil) 3:38

A4. Realce (Gilberto Gil) 4:24

Lado B

B1. Esotérico (Gilberto Gil) 5:17

B2. Drão (Gilberto Gil) 5:01

B3. A paz (Gilberto Gil, João Donato) 4:53

B4. Beira mar (Gilberto Gil, Caetano Veloso) 4:55

Lado C

C1. Sampa (Caetano Veloso) 3:45

C2. Parabolicamará (Gilberto Gil) 4:44

C3. Tempo rei (Gilberto Gil) 5:02

C4. Expresso 2222 (Gilberto Gil) 4:44

Lado D

D1. Aquele abraço (Gilberto Gil) 4:23

D2. Palco (Gilberto Gil) 4:30

D3. Toda menina baiana (Gilberto Gil) 4:38

D4. Sítio do Picapau Amarelo (Gilberto Gil) 3:37

Rocinante Três Selos

A paixão pelo vinil uniu, em novembro de 2023, três grandes nomes do mercado nacional em uma colaboração inédita: a fábrica Rocinante, localizada em Petrópolis, a Três Selos, renomada por sua seleção especial de lançamentos em vinil, e a Tropicália Discos, uma loja icônica do Rio de Janeiro com mais de 20 anos de expertise na divulgação da música brasileira.

Essas referências do setor se juntam para apresentar, com excelência, algumas das obras mais marcantes da música brasileira, incluindo artistas consagrados como Liniker, Urias, Dorsal Atlântica, Djonga, Chico César, Gilberto Gil, Pabllo Vittar, Zeca Baleiro, Djavan, Hermeto Pascoal, Novelli, Tulipa Ruiz, Céu, Baianasystem, entre outros. Com um projeto gráfico inovador e utilizando as melhores prensas de vinil do país, essa parceria promete elevar ainda mais a música brasileira, celebrando sua riqueza e diversidade em cada lançamento.

