Prêmio Multishow coroa álbum "Caju", de Liniker, e dá troféu inédito a Anitta; veja quem ganhou

Era de se esperar: Liniker foi a artista mais aplaudida na largada do Prêmio Multishow 2024, que aconteceu na noite dessa terça-feira (3) no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A cantora de 29 anos natural de Araraquara, São Paulo, botou a casa abaixo quando recebeu o prêmio de MPB do Ano com seu “Caju”. Ela é líder de indicações no prêmio, com 11 no total.

Como de costume, os números musicais da cerimônia foram apoteóticos. Mari Fernandez, Nattan, Os Garotin, MC Daniel, Luan Pereira, MC Cabelinho, Ebony, Simone Mendes e Hungria se apresentaram no palco do prêmio. Mas o público ansiava mesmo pelos grandes vencedores da noite.

Anitta venceu Clipe do ano com seu “Mil Veces”. A Poderosa também abocanhou Funk do Ano com “Joga Pra Lua”, parceria com Dennis e Pedro Sampaio. Manu Bahtidão e Simone Mendes levaram o troféu de Brega do Ano com “Aqui pra sempre”, enquanto o Arrocha do ano ficou com Grelo e seu hit absoluto “Só fé”





Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade iam tocando a bola da apresentação da noite. Depois que Glória Groove venceu o Samba/pagode do ano, com “Nosso Primeiro Beijo”, Tatá chamou o Raça Negra e o grupo fez a plateia cantar alto seu hino “Cheio de manias”.

Uma das categorias mais cobiçadas, a de hit do ano, ficou com Lauana Prado e seu cover de “Escrito Nas Estrelas”, eternizada na voz de Tete Espíndola.

Veja a lista de vencedores do Prêmio Multishow 2024

Arrocha: Grelo

MPB: Liniker, por Caju

Melhor Clipe TVZ: Mil vezes (Anitta)

Funk: Joga pra Lua (Anitta, Dennis e Pedro Sampaio)

Brega: Daqui pra sempre (Manu Bahtidão e Simone Mendes)

DJ: Alok

Rock: Do tamanho da vida (Barão Vermelho e Cazuza)

Show do Ano: Jão

Hit do ano: Escrito nas Estrelas (Lauana Prado)

Brasil: Viviane Batidão

Sertanejo: Escrito nas Estrelas (Lauana Prado)

Forró e Piseiro: Casca de Bala (Thullio Milionário)

Revelação do Ano: Zaynara

Axé & Pagodão: Macetando (Ivete Sangalo e Ludmilla)

Música Urbana: A dança (MC Hariel e Gilberto Gil)

Pop do Ano: São Amores (Pabllo Vittar)

Álbum do ano: Caju (Liniker)

Artista do Ano (Liniker)

