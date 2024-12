Remix funk de "Masha e o urso" é a música mais usada em vídeos curtos no YouTube em 2024; veja lista

A- A+

O YouTube divulgou, nesta terça-feira (3), a lista de vídeos musicais mais vistos em 2024 no Brasil.

De acordo com a empresa, "o consumo de música nacional é unanimidade entre os videoclipes mais vistos na plataforma". Neste ano, a produção mais usada para vídeos curtos — os famosos "shorts", que também viralizam no TikTok — foi a faixa "Masha ultrafunk".

A canção é um remix criado pelo russo Histed, que pôs uma batida de funk sobre uma música entoada pela personagem principal do desenho animado "Masha e o urso", produção russa de sucesso, no episódio intitulado "Retrato perfeito".

A produção viralizou, neste ano, como trilha sonora para vídeos que mostram algum tipo de reviravolta (ou "plot twist", na linguagem da internet), sobretudo em takes de jogos de futebol.

Na lista do Top 10 de Músicas Mais Ouvidas (em vídeos longos) figura a canção "The Box Medley Funk 2", de The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha.

A lista, que em 2023 foi quase inteiramente dominada pelo gênero sertanejo, mostra agora uma maior diversidade no gosto musical do brasileiro com destaques para letras de funk, gospel, forró e... também sertanejo, é claro.

Veja o ranking abaixo

Músicas mais usadas para vídeos curtos ('shorts') em 2024

"Masha Ultrafunk", de HISTED e TXVSTERPLAYA;

"SLAY!", de Eternxlkz;

"Pop like this Pt. 2 (Slowed)", de prodbycpkshawn;

"Casca de bala", de Thullio Milionário;

"Fantasma (Ao vivo)", de Ana Laura Lopes;

"Pedro", de Jaxomy, Agatino Romero e Raffaella Carrà;

"Maria Mariah", de JC NO BEAT, DJ F7, MC MENO DANI e Silva Mc;

"Comemoração", de Mc J Mito, DJ TOPO e DJ Yago;

"RAM TCHUM", de DENNIS, Ana Castela e Mc Gw;

"What you won't do for love", de Bobby Caldwell.

Videoclipes mais vistos no YouTube em 2024

"THE BOX MEDLEY FUNK 2", de THE BOX, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha;

"Gosta de rua (Ao vivo)", de Felipe e Rodrigo;

"Dois Tristes (Ao vivo)", de Simone Mendes;

"Passa lá em casa Jesus", de Kailane Frauches e Todah Music;

"Me leva pra casa / Escrito nas estrelas / Saudade (Ao vivo)", de Lauana Prado;

"Torre Eiffel (Ao vivo)", de Manu e Guilherme & Benuto;

"Bênçãos que não têm fim (Counting my blessings)", de Isadora Pompeo;

"Melhor vibe", de MC Ryan SP, Filipe Ret, Caio Luccas, Chefin Dallass e Rocco;

"Casca de bala", de Thullio Milionário;

"Haverá sinais", de Jorge & Mateus e Lauana Prado.

Veja também

CINEMA Gotham Awards: ''Anora'' liderava indicações ao prêmio, mas foi esnobado; veja os vencedores