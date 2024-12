A- A+

senna Adriane Galisteu cita vontade de contar sua história com Ayrton Senna; livro esgotado custa R$ 650 Apresentadora é autora de publicação best-seller lançada em 1994, um ano após a trágica morte de piloto de Fórmula 1 com quem ela namorou

Trinta anos após ser publicado pela editora Caras, o livro "Caminho das borboletas — 405 dias ao lado de Ayrton Senna", escrito pela apresentadora Adriane Galisteu, volta a ser alvo de curiosidade entre um público crescente.

A grande questão é que, há pelo menos uma década, o título está esgotado — daí o fato de a obra se tornar, de repente, uma preciosidade.

"Caminho das Borboletas: Meus 405 dias ao lado de Ayrton Senna", de Adriane Galisteu

Sim, devido à repercussão da recém-lançada série "Senna", da Netflix, o preço de exemplares usados do livro que narra detalhes do relacionamento de um ano e meio entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna vêm aumentando exponencialmente.

Em sebos cadastrados na plataforma Estante Virtual é possível encontrar a publicação sendo vendida pelo valor de R$ 650.

Desde que a série biográfica foi lançada no streaming — com o ator Gabriel Leone no papel principal —, espectadores reclamam do pouco destaque dado à apresentadora Adriane Galisteu, com quem o maior ídolo brasileiro do automobilismo se relacionou em seu último ano de vida, entre 1993 e 1994.

A atriz Julia Foti, intérprete da modelo na produção audiovisual, aparece por pouquíssimos minutos na tela.

Nas redes sociais, o termo "Justiça por Adriane Galisteu" alcançou o topo dos assuntos mais comentados na última segunda-feira (2).

Com a repercussão do caso, ela mesma — Adriane, a própria — resolveu se manifestar sobre o tema.

Em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora diz que está com vontade de contar novamente — e de uma maneira diferente da que usou no livro — detalhes do relacionamento que cultivou com o piloto.

Está aí uma "novidade", como ela revelou. "Talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar para vocês esse último 1 ano e meio da minha vida do lado dele [entre 1993 e 1994]. E eu acho que vocês vão amar, amar, amar. Acho, não! Tenho certeza absoluta que vocês vão amar", afirmou Adriane.

No último domingo (1º), Adriane Galisteu replicou um vídeo em que a atriz Julia Foti lê o trecho do livro "Caminho das borboletas" sobre o primeiro encontro dos dois.

"Ele tentou me beijar, eu me esquivei, bateu na trave. Fomos salvos os dois, em nossa timidez, pela chegada da galera ruidosa e alvoroçada", relembra Adriane na publicação editada, em 1994, pela revista "Caras".

O livro prossegue, sobre o tal encontro, revelando que o piloto tomou a iniciativa de sentar ao lado de Adriane:

"Um brilho iluminava seu rosto e seu sorriso adolescente. Senti, pela primeira vez, o calor de uma aproximação real e espontânea. Ele tinha óbvia dificuldade em dar o primeiro passo. Eu, mesmo querendo muito, nunca dou o primeiro passo", ponderou ela.

A história continua, com mais detalhes descritos por Adriane: "Ainda com o sorriso amarelo, ele me seguiu e esperou que eu me sentasse de novo. De pé, ele me beijou. O primeiro beijo. Um beijo de verdade! E mais um, outro mais, outro, outro, outro... Beijos, beijos, beijos e beijos. Parece que a noite estacionara em cima de nossas cabeças. Tudo parou: a noite, o tempo, os ruídos, o mar, o vento. Beijos e carícias, não mais do que isso", descreveu a apresentadora, na publicação.

Adriane conta, no livro, que falou o seguinte para o piloto, na ocasião: "Fique sabendo que isso, para mim, é muito sério. Ao que ele respondeu: "Para mim, também".

Galisteu se manifesta sobre polêmica

Após a repercussão polêmica sobre o pouco destaque dado a Adriane Galisteu na série "Senna", da Netflix — a atriz que a interpreta aparece na história por por apenas 2 minutos e 34 segundos —, Adriane Galisteu se manifestou sobre o assunto por meio das redes sociais.

