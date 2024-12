A- A+

música "Minha alma canta": álbum que reúne gravações de Tom Jobim é lançado no streaming Editado no formato físico em 2009, material tem participações de Edu Lobo, Chico Buarque, Gal Costa, Leila Pinheiro, Ana Jobim, Paula e Jaques Morelenbaum

Quinze anos depois de ser editado em formato físico, o álbum “Minha alma canta”, de Tom Jobim, chegou às plataformas digitais na última sexta (6), pela gravadora Biscoito Fino.

O álbum traz um apanhado de canções gravadas pelo maestro e bossanovista para a série Songbook, criada e produzida por Almir Chediak.

Foi de Ana Jobim na ideia de, à época, reunir uma compilação só de versões de Tom Jobim para obras de outros compositores.

O álbum conta com cinco parcerias de Jobim e Vinicius de Moraes, além de obras dos cancioneiros de Noel Rosa (“Três apitos” e “João ninguém”), Dorival Caymmi (“Milagre” e “O bem do mar”), Ary Barroso (“Na batucada da vida” e “Pra machucar meu coração”), Chico Buarque e Edu Lobo (“Choro bandido” e “Valsa brasileira”), Carlos Lyra e Vinícius de Moraes (“Samba do carioca”).

Em algumas das faixas de “Minha Alma Canta”, originalmente lançadas nos Songbooks dos seus respectivos compositores, Tom Jobim divide vozes com Edu Lobo, Chico Buarque, Gal Costa, Leila Pinheiro, Ana Jobim, Paula e Jaques Morelenbaum.

