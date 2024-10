Arthur Verocai disponibiliza álbum raro em homenagem à bossa nova nas plataformas; ouça

A- A+

O maestro e produtor musical Arthur Verocai, ícone do jazz brasileiro celebrado por rappers norte-americanos, disponibilizou nas plataformas digitais o álbum "Saudade Demais", originalmente lançado em 2002, agora distribuído digitalmente pela Nikita Music. O disco é uma homenagem à bossa nova - gênero que moldou a trajetória musical do artista.

Colocado no mercado de forma independente, com tiragem limitada em CD e vinil no Japão, "Saudade Demais" se tornou uma raridade ao longo dos anos. O álbum nunca havia sido disponibilizado nas plataformas digitais, o que tornou o lançamento um momento histórico para fãs de bossa nova, colecionadores e apreciadores da música de Verocai.



Ouça:

O compositor, que ganhou notoriedade global pelo álbum homônimo de 1972, tem sido uma figura influente na música internacional, com composições amplamente sampleadas por artistas do hip hop como Ludacris, Snoop Dogg, MF DOOM e Curren$y.

Verocai, que iniciou sua carreira na música influenciado pela bossa nova, explica a motivação por trás da criação do álbum: "Eu sou filho da bossa nova. Comecei a tocar violão porque minha irmã tinha aula com o Carlos Lyra. Foi uma forma de voltar às minhas raízes. A bossa nova sempre esteve perto de mim, mas eu sempre toquei jazz também".

A relevância do músico no cenário internacional cresceu exponencialmente desde a virada do século, com os sons sendo redescobertos pelos produtores. A faixa "Na Boca do Sol" foi sampleada mais de 20 vezes. Verocai também se tornou uma presença constante em festivais pelo mundo, tocando com nomes como BadBadNotGood e realizando quatro shows com ingressos esgotados nos Estados Unidos.

Além de homenagear a bossa nova, "Saudade Demais" é resultado da colaboração entre grandes nomes da música brasileira, como Toninho Horta, Aldir Blanc e Raul Trombone. "O bonito desse disco foi todo mundo ter colaborado. Foi um momento de união dos meus amigos para lançar algo, já que eu não podia investir no projeto", recorda Verocai.

Felippe Llerena, diretor-executivo da Nikita Music, responsável pela distribuição do projeto, destacou a importância de inserir os clássicos nas plataformas digitais: "Estamos conversando há anos sobre lançar esse disco. É uma das minhas maiores realizações da vida poder lançar um disco do Arthur Verocai como esse. O lançamento digital permitirá que novos públicos e gerações tenham acesso a uma das obras mais íntimas e menos conhecidas do artista".

Sobre o Arthur Verocai

Arthur Verocai é um músico, compositor e produtor musical brasileiro, reconhecido por seu trabalho no jazz e na bossa nova. Nascido no Rio de Janeiro, Verocai é conhecido por seu álbum homônimo, lançado em 1972, que se tornou um clássico do gênero. Ao longo de sua carreira, Verocai colaborou com renomados artistas e se apresentou em festivais ao redor do mundo. Sua influência na música contemporânea é evidente, com suas composições sendo sampleadas por artistas de hip hop e jazz.

Veja também

NATAL Natal do RioMar Recife estreia nesta quarta (30) com ilhas de entretenimento em todos os pisos