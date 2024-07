A- A+

Famosos Graciele Lacerda já tem quarto reservado para o bebê que espera com Zezé di Camargo Graciele Lacerda anunciou na quinta (11) que está grávida pela primeira vez do sertanejo, que é vasectomizado, depois de diversas tentativas

Graciele Lacerda anunciou, na última quinta-feira (11), que espera o primeiro fruto de seu relacionamento com o sertanejo Zezé di Camargo. O casal já espera há muito pela criança.



Prova disso é que o quarto do futuro morador do triplex em São Paulo já vem sendo planejado há um bom tempo. Animada com a possibilidade de uma gestação, a jornalista de 43 anos já mostrava aos seguidores o espaço, reservado para a criança.

O quarto do bebê trata-se do atual quarto de hóspedes —que só era montado quando havia visitantes— na mansão suspensa do casal.



“Eu nunca mostrei o quarto de hóspedes, porque aqui em casa não tem. Esse quartinho aqui é o quarto do bebê, aí enquanto não tem babies eu vou arrumar ele para minha mãe”, ela contou em um vídeo publicado no ano passado nos stories, do Instagram.

Graciele Lacerda já tem quarto reservado para o bebê que espera com Zezé di Camargo — Foto: Reprodução

Graciele ainda contou alguns detalhes sobre o novo cômodo do bebê: “Vou colocar uma cama aqui, uma persiana, tem o banheiro que já está arrumadinho. Então é aqui que ela vai ficar”, afirmou ela, mostrando o lugar ainda sem mobília.

Como é vasectomizado, Zezé di Camargo revelou no ano passado que ele e a esposa já tentavam, havia meses, gerar uma criança por meio de uma Fertilização In Vitro (FIV). As tentativas não haviam dado certo até recentemente.

"O nosso milagre", escreveram os dois, em post nas redes sociais sobre o futuro bebê. O casal está junto desde 2014. Graciele, de 43 anos, afirmou ter iniciado o processo para engravidar aos 39.

Com a frustração de resultados negativos anteriores, Zezé e Graciele chegaram a interromper as tentativas de engravidar via FIV em 2023. Ficaram um ano sem novas investidas, mas depois decidiram retomar a implantação dos embriões já congelados.

Em outubro passado, o sertanejo explicou em detalhes ao jornal Correio Braziliense o passo a passo para a conclusão do procedimento, o qual classificou como "bem dolorido", e falou sobre a expectativa de um resultado positivo.

“A gente está na expectativa. Na verdade, eu sou vasectomizado, então ela não engravida por vias normais do casal [via relação sexual]. Então, eles têm que tirar de mim, com uma punção, o esperma. Esse procedimento é feito com uma agulha que injeta [nos testículos], puxa sugando [os espermatozóides], e é bem dolorido, inclusive”, relatou o cantor ao jornal.

