Wanessa Camargo é alvo de críticas após chamar Nizam para viagem de férias em fazenda: "Hipocrisia"

Parte dos fãs de Wanessa Camargo não entendeu muito bem o fato de a cantora ter convidado Nizam, do BBB 24, para a viagem de férias que ela realiza na fazenda do pai, o sertanejo Zezé Di Camargo.



Desde a última semana, a artista reúne familiares e amigos — entre os quais colegas com quem dividiu o confinamento na última edição do BBB - Big Brother Brasil — para uma temporada regada a saraus, mergulhos na piscina e cavalgadas na propriedade de grandes proporções em Goiás.

Na última quarta-feira (10), juntaram-se ao grupo — formado por Marcus Vinicius e Leidy Elin, com quem Wanessa cultivava proximidade no programa da TV Globo — os também ex-BBBs Nizam e Juninho.





Seguidores da cantora reclamaram, nas redes sociais, após ela publicar vídeos em que aparece ao lado deles. As imagens mostram a artista e o namorado, o ator e cantor Dado Dolabella, confraternizando com a turma num dos ambientes da fazenda.

"Não entendi o Nizam ali depois de tudo o que ele falou de uma mulher vulgo amiga dela, que era BFF ("best friends forever" — melhores amigas para sempre, em tradução livre). Nunca vou entender certas atitudes da Wanessa", queixou-se uma internauta, por meio do X (antigo Twitter). "Nizam, o cara que falou mal do corpo da 'amiga' dela. Ela esqueceu rápido, né?", questionou mais uma pessoa, fazendo referência a Yasmin Brunet, principal aliada de Wanessa no BBB 24.

Como se sabe, uma série de comentários machistas sobre o corpo da modelo, filha de Luiza Brunet, durante uma conversa entre o pagodeiro Rodriguinho e Nizam no reality show, repercutiram negativamente no início deste ano.

Na ocasião, Nizam perguntou aos colegas o que eles achavam do corpo de Yasmin Brunet. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", respondeu Rodriguinho. Ao que Nizam rebateu: "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...".

Rodriguinho, então, concordou: "Ela tá mais velha e largou a mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão, inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem… Aqui a gente tá vendo a realidade mesmo". As falas provocaram revolta, à época, entre espectadores do programa — e levantaram um debate sobre machismo.

