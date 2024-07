Após reforma de mansão, Gisele será vizinha de ex e outros ricaços

A- A+

A supermodelo Gisele Bündchen poderá se mudar para Indian Creek depois que sua mansão ficou pronta. A propriedade passou por um ano de reformas.



O imóvel da brasileira, de acordo com o site Page Six, é avaliado em cerca de US$ 11,5 milhões (o equivalente a R$ 62,5 milhões, na cotação atual) e foi comprado em 2022.

A ilha artificial Indian Creek é conhecida como "bunker dos bilionários" na região metropolitana de Miami. A vizinhança tem nomes como Tom Brady — ex-marido de Gisele — e Ivanka Trump, filha de Donald Trump.



O local também é lar do fundador da Amazon, Jeff Bezos; do DJ David Guetta; do investidor Carl Icahn; e do cantor Julio Iglesias.





O lote de seu ex-marido fica no número 26 da ilha. Já a propriedade de Gisele se situa do outro lado do riacho da dele, segundo o site Page Six informou à época da negociação. A mansão de Brady tem uma vista de frente para o mar da Baía de Biscayne, enquanto a nova casa de Gisele fica em Surfside, quase diretamente do outro lado do canal estreito também conhecido como Indian Creek.

— Você poderia, literalmente, nadar da casa de Gisele para a casa de Tom. Não que eles o fariam, mas as duas casas incluirão uma doca, então seria muito fácil para eles essa questão de compartilhar a guarda dos filhos, morando tão perto um do outro — disse uma fonte do portal.

JEFF BEZOS, fundador da Amazon: preço de compra - US$ 147 milhões; valor estimado em janeiro - US$ 173,3 milhões

JAIME GILINSKI, banqueiro e incorporador imobiliário: preço de compra - US$ 79 milhões; valor estimado - US$ 5,2 bilhões

CARL ICAHN, famoso investidor ativista que fez carreira comprando brigas corporativas: preço de compra - US$ 7,5 milhões

TOM BRADY, jogador de futebol americano

IVANKA TRUMP, filha do ex-presidente americano Donald Trump

DAVID GUETTA, DJ e produtor musical francês

MARY ANN SHULA, viúva de Don Shula, técnico lendário do Miami Dolphins

RAKESH GANGWAL, bilionário indiano-americano, cofundador da companhia aérea IndiGo

Os cinco proprietários mais ricos da ilha controlam, sozinhos, fortunas que totalizavam, em janeiro, cerca de US$ 190 bilhões, de acordo com dados do Bloomberg Billionaires Index. O paraíso exclusivo - acessível para aqueles com convites por meio de uma única ponte fortemente protegida - é o marco zero da migração sem precedentes de riqueza para o sul da Flórida nos últimos cinco anos.

Os preços das casas reformadas de acordo com os padrões dos bilionários em Indian Creek logo começarão a custar nove dígitos, de acordo com Dina Goldentayer, corretora de imóveis que esteve envolvida em três das cinco vendas mais recentes da ilha.

— Tudo isso é pós-Covid, e na verdade era bem diferente antes — disse Goldentayer à Bloomberg, em janeiro — Há cerca de sete anos, havia cinco ou seis anúncios ao mesmo tempo e US$ 20 milhões era uma grande venda.

A própria ilha tem sua própria versão de gentrificação - os meramente abastados estão sendo deslocados pelos fabulosamente ricos, capazes de gastar US$ 100 milhões por uma mansão em Indian Creek, que foi construída há quase 100 anos para os ricos daquela geração.

No meio da ilha há um luxuoso campo de golfe e um clube de campo; suas cobiçadas associações são uma das poucas formas de acesso para pessoas de fora. Não há outras empresas.

A ilha é seu próprio município, com um prefeito eleito, função atualmente ocupada por Benny Klepach, fundador da varejista duty-free 3Sixty. A prefeitura e a delegacia de polícia ficam do outro lado da ponte que liga Indian Creek à comunidade de Surfside.

O logotipo da cidade apresenta um desenho dos portões de ferro que impedem a entrada de pessoas de fora. As calçadas só foram adicionadas nos últimos anos, e o esgoto ainda é coletado por meio de fossas sépticas, embora haja planos para mudar isso.

Mansão de Gisele

Em abril, Gisele Bundchen voltava de uma vistoria das obras da mansão quando foi parada pelas autoridades de Miami. A brasileira estava fugindo de paparazzi e chegou a chorar ao reclamar da perseguição do profissional.

Com mais de dois mil metros de extensão, a propriedade de Gisele tem cinco quartos e sete banheiros, além de vários terraços e vistas de uma ampla via navegável. A área externa da mansão tem ainda uma piscina e conta com espaços como home theater, escritório, academia e sala de jogos.

De acordo com o Page Six, Gisele viu a mansão pela primeira vez em 16 de agosto de 2022. A compra foi efetivada meses depois, em 6 de outubro.

