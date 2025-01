Graziella Moretto, esposa de Pedro Cardoso, aponta cancelamento após questionar nudez

A- A+

Em entrevista recente ao canal Embrulha sem Roteiro, do YouTube, Graziella Moretto, esposa do ator Pedro Cardoso, se posicionou contra a nudez no cinema e na televisão, opinião semelhante à que defende o marido.

No programa, a atriz opinou contra o fim da objetificação do corpo feminino nas produções e relatou o cancelamento que teria sofrido após abordar o assunto. Graziella explicou que a responsabilidade social né inerente ao seu ofício.

“Eu digo isso como mulher. Quando eu me posicionei sobre a objetificação da mulher na mídia, da forma como ela é representada, eu fui super cancelada”, disse, ao canal de YouTube. “Sou cancelada com uma enorme frequência e foi pela própria classe artística“, completou Graziella.



Nudez x objetificação da mulher

Graziella contou, durante a entrevista, que apesar do posicionamento, não tem pudor com a nudez em seu trabalho.



“O teatro que eu faço não é moralista. O que eu faço como atriz não está atravessado nesse tipo de moralismo caretinha: ‘a senhora não quer ficar pelada’. Eu estou falando de uma realidade de exploração, de um sistema todo organizado de fetichização do corpo da mulher", disse.



“Quando você fala ninguém quer ouvir porque a gente sabe que paga um preço. A partir do momento em que você se opõe a esse tipo de representação do seu corpo no audiovisual, fica desempregada. Você não tem trabalho”, relatou a atriz, que diz sofrer consequências pelo seu posicionamento.



Graziella relatou que já tirou a roupa para viver personagens, mas que questionou essa necessidade. “Eu fiz, eu tentei resistir e achei que não tinha mais que fazer. Passei por vários estágios e quando você vê hoje em dia as mulheres falando é porque faz parte, a pergunta é: faz parte? Para uma atriz continua sendo uma faca no pescoço. Se você não faz, não tem trabalho”, contou.



Pedro Cardoso teve discurso semelhante ao de Graziella, na estreia de "Todo Mundo Tem Problemas Sexuais", em 2008, fato que foi relembrado pela atriz.



"O Pedro falou disse de outra maneira porque ele é homem. Era um assunto que eu estava vivamente interessada nessa época e a gente comentava muito. Principalmente pelo fato de o filme do Domingos ser um filme que se chamava ‘Todo mundo tem problemas sexuais’, que falava de sexo e da sexualidade o tempo inteiro e não tinha ninguém pelado. Nem no teatro nem no cinema. Não tinha nenhuma cena de nudez”, apontou Graziella.

Veja também

CINEMA Após adiamento de indicações, cerimônia do Oscar pode ser afetada por incêndios? Entenda