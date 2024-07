Guaiamum Treloso anuncia Joyce Alane, Los Sebosos Postizos, Ave Sangria e outros nomes

A- A+

Depois de confirmar Céu, Ana Frango Elétrico e Yago Opropio, o Guaiamum Treloso Rural confirmou mais três atrações para o line up que vai agitar a edição 2024. A sétima edição do evento acontece tradicionalmente em Aldeia, Camaragibe, trará Joyce Alane, Los Sebosos Postizos, Tagore, Ajuliacosta, Mirela Hazin, e Ave Sangria no seu line.

Com um sucesso exponencial, Joyce Alane também soma no line-up. Depois de fazer muito sucesso na internet, fazer parcerias com nomes como João Gomes e Emicida, ser indicada a Prêmios, como o Multishow (2023), Joyce estreia no Guaiamum Treloso Rural com as faixas do seu recém lançado álbum “Os Caminhos da Culpa”. Com 11 faixas autorais, a cantora reflete sobre o sentimento de culpa entre gêneros diversos, como o brega, pagode, samba e xote. O disco tem participações especiais de Attooxxa e Priscila Senna.

A produção confirma ainda o show especial do grupo Los Sebosos Postizos com show especial comemorando 50 anos do disco A Tábua da Esmeralda de Jorge Ben. Parte essencial do DNA dos Los Sebosos, a influência do carioca já rendeu um disco ao grupo e esse show, formatado em 2012 onde Jorge du Peixe, Dengue, Gustavo da Lua mais Lello Bezerra, Chiquinho Corazón e Vicente Machado apresentam interpretações criativas da obra que coleciona hits como Os alquimistas estão chegando, Minha teimosia é uma arma pra te conquistar, Cinco minutos e Magnólia.

Tagore traz para o palco seu quarto disco “Barra de Jangada”, que fruto de um mergulho na estética musical ímpar , criada por Paulo Rafael e Alceu Valença nos anos 80, em álbuns icônicos como "Cavalo de Pau", Cinco sentidos”, “Mágico”, uma verdadeira jornada pela música nordestina oitentista. O espetáculo homônimo é uma celebração à atemporalidade da cultura pernambucana, homenageando a figura de Paulinho Rafael e suas guitarras tropicanas que marcaram gerações e continuam ecoando em nosso peito.

Ajuliacosta é compositora, rapper e empresária e tem na sua carreira a impressão do seu dia-da-dia, mesclando arte de rua, moda e música na sua vivência. Depois do visceral Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva, a paulista de Mogi das Cruzes estreou recentemente o single SET AJC2 em parceria com Duquesa, LAI$ROSA E MC LUANNA. O som da rapper mescla rap, trap, funk e afrobeat para embalar versos rápidos combatidos, ferozes e também facetas sensíveis e emotivas.

Outro nome confirmado é Mirella Hazin. Pernambucana, recifense, Mirela Hazin também é mais um nome que debuta no palco do GTR. Emergida no pop brasileiro, a artista apresenta as faixas do seu último disco “Tanto Pra Dizer”. São 12 composições autorais que falam “falam muito sobre reconhecimento e validação. As escrevi como tentativa de lidar com inseguranças diversas, fossem elas afetivas, de amizades ou de autoestima”, segundo a própria.

Ícone do rock psicodélico brasileiro, o grupo pernambucano Ave Sangria leva para o GTR sua turnê comemorativa pelos 50 anos do seu primeiro disco. Marco Polo e Almir, vocalista e guitarrista, representam a formação original da banda que retornou aos palcos em 2014. A turnê conta com faixas de Ave Sangria (1974) e composições do disco Vendavais (2019).

O GTR 2024 mantém seu compromisso com a responsabilidade ambiental, promovendo uma experiência cultural sustentável para todos os participantes. A produção do evento trabalha num sistema de compensação do carbono emitido pelo evento, inclusive, criando um ingresso verde com renda revertida para a compra de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica para reflorestamento da área. Além disso, o esquema de transfer expresso, partindo de vários pontos do Recife, está garantido.

Pelos palcos do Guaiamum Treloso Rural já passaram grandes nomes como Elza Soares, Tom Zé, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Letrux, Otto, Johnny Hooker, Rachel Reis, FBC, Cidade Negra e Baiana System. “A grande intenção do Guaiamum Treloso é fomentar a nossa cultura”, comenta Felipe Cabral, fundador e produtor do festival que chega a sua sétima edição.

As vendas dos ingressos para o Guaiamum Treloso Rural 2024 já estão rolando com ingressos a partir de R$110 (meia-entrada). O tradicional transfer também já está disponível para reserva.

SERVIÇO:

Guaiamum Treloso Rural 2024

Com Céu, Yago Oproprio, Ana Frango Elétrico, Los Sebosos Postizos, Ajuliacosta, Ave Sangria e mais.

Data: 21 de setembro de 2024 em Aldeia - Camaragibe

Valor: R$110,00 (meia), R$120 (ingresso verde, com parte revertida à compra de mudas nativas da Mata Atlântica) e R$220 (inteira) à venda em neste link.

