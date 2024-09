A- A+

Caso Gusttavo Lima Gusttavo Lima faz live após ser indiciado pela PF: "Isso vai acabar o mais breve possível" Sertanejo é investigado por suposta participação em organização envolvida com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro

O cantor Gusttavo Lima realiza na tarde desta segunda-feira (30) uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.

A manifestação do sertanejo ocorre após, nas últimas semanas, ele ser apontado pela Operação Integration como integrante de uma organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro, chegando a ter a sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco.

A ordem, entretanto, foi revogada e o embaixador, como ficou conhecido pelos fãs, realizou shows e viajou para os Estados Unidos, de onde faz o live.

Gusttavo iniciou a transmissão se defendendo, afirmando que todas as acusações são fake news: "Com tudo isso que surgiu nas últimas semanas, fui surpreendido com tantas mentiras, suposições, fake news. Gente, não é possível que eu tenha feito algo de errado", disse. "Isso vai acabar o mais breve possível."

Junto com o seu advogado, Cláudio Bessas, o sertanejo comentou sobre o avião, modelo Cessna Citation XLS.

A aeronave, que tinha um custo operacional de R$ 12,6 mil por hora de voo, é um dos principais bens associados ao artista que impulsionaram a investigação da Polícia Civil de Pernambuco.

"Não sei quantos aviões já tive na minha vida. Mas, gente, comprar um avião não é como comprar um carro", afirmou ele.

Até o momento, o cantor não vinha fazendo declarações públicas sobre o caso. Apesar disso, em seu último show, em Marabá (PA), ele fez um discurso sobre "honestidade".

Show de Gusttavo Lima após prisão revogada

No primeiro show que realizou após receber uma ordem de prisão preventiva em determinação da Justiça de Pernambuco que foi revogada na última terça-feira (24) , Gusttavo Lima fez um breve discurso sobre "honestidade" diante da plateia. Mas sem dar nome aos bois.

Na apresentação em Marabá (PA), na noite da última sexta-feira (27), o cantor sertanejo não mencionou diretamente, em nenhum momento, a Operação Integration, que o investiga por suposto envolvimento numa organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

Na ocasião, a equipe responsável pela segurança do cantor, de 35 anos, restringiu a realização de vídeos e fotos nos bastidores.

"Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que, quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar", declarou Gusttavo, em determinado momento do show. "Seja certo, seja justo, seja honesto", acrescentou.

O repertório incluiu os maiores sucessos do artista, entre novidades e hits antigos, com destaque para "Ficha limpa", canção lançada em 2021, e que viralizou, nos últimos dias, após a deflagração da Operação Integration.

Na letra em questão, o sertanejo diz: "Doa a quem doer, no caso, eu tô indo embora com minha ficha limpa". A obra foi tema de comentários irônicos, nas redes sociais, após a Justiça decretar a ordem de prisão preventiva de Gusttavo.

"Essa letra envelheceu mal, hein", escreveu um usuário do Bluesky. "Será que ele não vai mais poder tocar 'Ficha limpa' após essa investigação?", questionou outra pessoa, na mesma plataforma.

O que aconteceu com Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco na última segunda-feira (23), em determinação que foi revogada no dia seguinte. O processo corre em sigilo.

O cantor é apontado como suposto integrante de uma organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

O pedido de prisão atualmente revogado aconteceu no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra no início do mês (ela também teve o pedido de prisão preventiva revogado, por ora).

A principal suspeita é que Gusttavo tenha ajudado na "fuga" de dois outros investigados da Operação Integration, que tem enfoque em crimes relacionados a jogos de azar.

São eles: José André Neto (dono da casa de apostas Vai de Bet, na qual o cantor tem participação de 25% na empresa) e Aislla Sabrina Rocha, sua mulher e sócia.

