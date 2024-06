A- A+

são joão 2024 Gylka Brechó agita o São João da Casa da Cultura nesta sexta (21) Drag queen será "mestre de cerimônias" do Arraial, cantando modinhas do Rei do Baião e apresentando quadrilhas juninas e atrações culturais

Com mais de 30 anos de atuação na cena cultural pernambucana, a drag queen Gylka Brechó, “A Fogosa do Forró”, vai animar o Arraial da Casa da Cultura Luiz Gonzaga – bairro de São José – nesta sexta (21).



A personagem, que é vivida pelo ator e jornalista Júlio César, será a “mestre de cerimônias” do evento, percorrendo os raios Norte, Sul, Leste e Oeste da Casa da Cultura, cantando modinhas do Rei do Baião e apresentando as quadrilhas juninas e demais atrações culturais.



“Gylka Brechó surgiu no carnaval de rua em Olinda, tem boneca gGigante e tudo, mas, ela é também dos festejos juninos, canta forró”, conta Júlio César.



Com muito bom humor e um figurino pra lá de fashion – que é sua marca –, Gylka vem marcando presença em muitos dos eventos culturais promovidos pelo Governo de Pernambuco.



A artista destaca a criação de mais um segmento de inclusão nas políticas públicas de cultura no Estado:

“É muito importante a criação do enquadramento 'Cultura Popular Diversa' nos editais públicos dos festejos populares do Governo do Estado. É um mecanismo importante para dar oportunidade às linguagens atuais da cultura popular, que, embora não sejam tão antigas, têm sua relevância na identidade artística pernambucana”, comenta.



