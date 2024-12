A- A+

Famosos Herança do Gugu: saiba como ficou a divisão entre a família do apresentador Patrimônio deixado pelo apresentador é estimado em R$ 1,4 bilhão

Após uma longa disputa judicial, a família de Gugu Liberato chegou a um acordo em relação à divisão da herança do apresentador, cinco anos após sua morte. O patrimônio deixado por Gugu está avaliado em R$ 1,4 bilhão.

Gugu morreu em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Como ficou a divisão da herança de Gugu?

No fim das contas, prevaleceu a vontade do apresentador, manifestada em seu testamento. O documento indicava que 75% de sua herança ficaria igualmente dividida para seus três filhos — João Augusto, de 18 anos na época, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos. Os outros 25% seriam destinados para seus cinco sobrinhos.





Qual foi a briga judicial em torno da herança de Gugu?

Os problemas começaram quando Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, entrou com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Caso fosse reconhecida, ela ficaria com 50% da herança. O caldo engrossou quando o chef de cozinha Thiago Salvático também reivindicou uma união estável com o apresentador.

Posteriormente, tanto Rose quanto Thiago desistiram de suas reivindicações. Por ter sido nomeada inventariante de Gugu, a irmã dele, Aparecida Liberato estava habilitada perante à justiça a receber 5% da herança. Ela abriu mão do valor.

