Famosos Herança de Gugu: Exame de DNA aponta que comerciante não é filho do apresentador Disputa por bens de Augusto Liberato segue na Justiça, em meio a debates sobre inventário e reconhecimento (ou não) de união com suposto namorado

O comerciante Ricardo Rocha não é filho de Gugu Liberato, apontou um exame de DNA. O empresário entrou na Justiça em 2023 para ser reconhecido como um dos herdeiros do apresentador, vítima de um acidente doméstico, aos 60 anos, há cinco anos. Segundo a TV Globo, o material genético foi coletado em novembro com dois irmãos e a mãe de Gugu.

A disputa pela herança de Gugu segue na Justiça de São Paulo. Como se sabe, o comunicador deixou cerca de R$ 1 bilhão em bens materiais. O testamento estabelece que 75% desse valor deve ser dividido entre os três filhos — Augusto, Marina e Sofia, todos frutos da antiga relação com Rose Miriam. Os outros 25% do patrimônio devem ser repartidos entre os cinco sobrinhos. Até agora, porém, a divisão da quantia não foi efetivamente concluída.





"As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contraprova e confirmaram os resultados. Conclui-se que o Antonio Augusto Moraes Liberato não é pai biológico de Ricardo Rocha", aponta o laudo, obtido pela TV Globo.

O comerciante Ricardo Rocha afirmava ser filho biológico de Gugu com sua mãe, que trabalhava como babá e empregada doméstica numa padaria em São Paulo, em 1973. Ele não se manifestou sobre o resultado do exame.

Em linhas gerais, além do pedido de reconhecimento de Ricardo Rocha como filho de Gugu, o que não ficou comprovado pelo DNA, outras duas discussões travam a partilha de bens:

Inventário não concluído: Sim, o inventário do comunicador ainda está sob realização, com a devida apuração de bens, direitos e dívidas de Gugu, para que as propriedades sejam, então, transferidas aos herdeiros;

Reconhecimento de união estável de suposto namorado: O chef de cozinha Thiago Salvático afirma que era namorado de Gugu, e que o companheiro escondia a própria sexualidade. Segundo ele, ambos teriam se relacionado por oito anos. Com provas, entre as quais fotos e prints de mensagens, o cozinheiro reivindica o reconhecimento da união estável com o apresentador. A ação foi anulada pela Justiça, e o profissional tenta agora reverter a decisão — um novo julgamento acontecerá no primeiro semestre de 2025.

Rose fora da disputa

Mãe dos três filhos de Gugu, Rose Miriam — que não é citada no testamento deixado pelo apresentador — abandonou a briga judicial, em agosto de 2024. A mulher com quem Gugu conviveu a maior parte da vida, e a quem ele chamava de "minha família", desistiu de provar que tinha uma união estável com o comunicador.

O caso havia provocado uma ruptura entre os filhos, aliás. Enquanto era apoiada pela filhas Sofia e Marina, Rose Miriam passou a ser atacada pelo primogênito João Augusto, que defendia que o testamento deixado pelo pai deveria ser respeitado — ou seja, que a mãe não recebesse oficialmente nenhuma parte da herança.

