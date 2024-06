Homem misterioso entrega 200 gravuras de Goya e 80 pinturas para saldar dívida fiscal na Espanha

A- A+

Alguém com um patrimônio muito poderoso, cuja identidade permanece em segredo, liquidou uma dívida fiscal milionária com o Tesouro de Álava, na Espanha, doando 87 peças de arte (entre elas, pinturas de Ignacio Díaz de Olano e o notável Tríptico da Guerra de Aurelio Arteta) e mais de 200 gravuras de Francisco de Goya, todas do acervo da Fundação Juan Celaya Letamendia.



O conjunto de criações artísticas foi avaliado em 4,3 milhões de euros e a sua entrega ao Conselho Provincial de Álava satisfez parte da obrigação fiscal do misterioso contribuinte — o restante foi pago em dinheiro. A aquisição da obra anti-guerra de Arteta, que partilha o tema com a Guernica de Picasso e foi concluída apenas um ano depois (1937), "justifica por si só" a operação, segundo a secretária de Cultura de Álava, Ana del Val.

O caso deixou duas dúvidas entre moradores e autoridades da Espanha. Qual é a fortuna de uma pessoa que acumula uma dívida fiscal desse montante? E como alguém liquida um compromisso fiscal ao entregar obras de arte supostamente pertencentes a uma fundação privada?





As peças artísticas eram da entidade que leva o nome de Juan Celaya, empresário falecido em 2016, dono de empresas de renome no País Basco, como o fabricante de baterias Cegasa ou os eletrodomésticos Solac, bem como patrono da cultura e dos esportes bascos. Em 2018, a fundação assinou um acordo com o Conselho Provincial de Álava que previa ceder 45 obras ao Museu de Belas Artes local por um período de quatro anos. A coleção, avaliada pelas seguradoras em 2,3 milhões de euros, era composta por pinturas de autores conceituados:

“É uma coleção espetacular que inclui obras de vários artistas locais, como Ignacio Díaz de Olano, Fernando de Amárica ou Pablo Uranga, uma alegria para nós e para o território, mas também outras peças de grande valor como, por exemplo, várias gravuras de Francisco de Goya”, disse há seis anos o deputado Álava, Ramiro González.

Todo este material artístico transferido para instituições de Álava e outras 40 obras de grande valor cultural estão agora nas mãos do Conselho Provincial depois de terem sido entregues a título de pagamento por um contribuinte inadimplente. Ninguém sabe sua identidade. As fontes consultadas asseguram que a fundação não tinha qualquer dívida com o erário provincial. A Fazenda Provincial não revela a identidade do devedor. O assessor cultural da entidade privada Celaya, Gorka Basterretxea (filho do escultor basco Néstor Basterretxea), em declarações à imprensa afirmou não saber como é que uma coleção pertencente a uma fundação foi transmitida a um particular e, imediatamente a seguir, entregue à Fazenda Provincial para liquidação da sua dívida fiscal.

Agora, as 45 obras doadas pela Fundação Juan Celaya em 2018 e outras 42 peças artísticas daquela entidade estão na posse do Conselho Provincial de Álava e serão expostas ao público, em parte. A lista inclui quatro pastas com mais de 200 gravuras das séries Tauromaquia, Caprichos, Los proverbios e Los disparates, de Goya. Há também pinturas de autores bascos do final do século XIX e início do século XX, além de três esculturas em madeira do século XIII. XV e XIX.

“Atualmente estão preservados no Museu de Belas Artes, ocupando lugar de destaque em suas salas de exposição e o restante está nos armazéns do museu aguardando restauração ou incorporação em exposições no outono”, afirma Del Val.

Várias das obras recebidas em pagamento foram avaliadas por um valor financeiro muito superior ao inventariado há seis anos pelo museu. O chefe do Departamento de Cultura do Conselho Provincial de Álava destaca o valor do tríptico sobre a Guerra Civil pintado por Aurelio Arteta (avaliado em 1,2 milhão), que em 2021 foi emprestado ao Guggenheim de Bilbao para exposição como obra convidada durante sete meses devido à sua importância na arte basca do século passado:

“Por si só, justificaria a recepção de todas as obras” entregues em pagamento aos cofres públicos. São três telas (O Front, O Êxodo e A Retaguarda) pintadas entre 1937 e 1938, que funcionam como um retábulo que narra a visão do autor sobre o conflito nacional de 1936. A coleção, agora pública, inclui também obras de Díaz de Olano, Andrés Apellániz, Alberto Arrúe, Eduardo Zamacois, Valentín de Zubiaurre, Fernando de Amárica, Flores Kaperotxipi e Joseph Bell, entre outros.

Veja também

FAMOSOS Eles já estão grandinhos: saiba como estão os filhos de Eliana, nova contratada da Globo