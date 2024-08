Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (9)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta, aproveite para celebrar acordos, assinar contratos e firmar uma cooperação de trabalho, formal ou informal. Na vida privada, o momento é bom para ter uma conversa importante com o seu amor – ela será positiva. Se você não faz parte de um casal agora, essa é a hora certa para fazer essa proposta a alguém!

TOURO 21/04 A 20/05

Os taurinos se sentem muito bem hoje, pois o astral do dia facilita a conexão com a materialidade, com tudo que que é concreto, real e palpável, e é nessa instância da realidade que você se movimenta melhor. Ganhe dinheiro, cuide da sua saúde, fique perto da sua família e realize com alegria as atividades práticas.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

O encontro entre Marte e Júpiter em seu signo continua enchendo você de ousadia e vitalidade. Quer saber para onde direcionar tudo isso nesta sexta-feira? Não tem erro: avance em uma conquista amorosa, desenvolva aquele projeto pessoal novo - que não precisa necessariamente ser de trabalho - e brinque com os filhos.

CÂNCER 21/06 A 22/07

A sexta-feira vem com uma energia de prosperidade, que se derrama não apenas sobre você, mas também sobre sua casa e família. O dia é bom para transações imobiliárias e investimentos visando a garantir um futuro mais confortável, materialmente falando. Além disso, a espiritualidade de luz combate ao seu lado hoje!

LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje, uma conversa interessante fará crescer sua admiração por alguém. Aproveite a visão diferente dessa pessoa para enxergar o mundo de outro ponto de vista que não o seu: sempre há algo a aprender. Aumente o convívio com a sua vizinhança, troque ideias e dicas culturais com amigos e se divirta nas redes sociais!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje se iluminará uma ideia para você melhorar de vida: pode ser um empreendimento, o uso de um talento seu de forma rentável ou mesmo uma nova forma de viver e gerar seu sustento. Em paralelo, haverá motivos para comemorar também no setor profissional: pode vir uma promoção, aumento salarial ou bônus generoso.

LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje, anime-se para uma viagem e a preencha com atividades alegres e aventureiras: seu espírito explorador vai agradecer! Se uma programação turística não for possível, conheça mais do mundo através de leituras, vídeos e pesquisas. Para quem está estudando, o céu entrega um afinco diferenciado: adiante seu conteúdo!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

De formas misteriosas, o Universo parece se mover hoje para ajudar o escorpiano: são forças ocultas poderosíssimas influenciando sua vida, resolvendo problemas, abrindo caminhos e inspirando sua intuição para guiá-lo através das melhores soluções possíveis. Tem uma disputa de poder em andamento? A vitória é sua.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Seu elevado senso de justiça se manifesta hoje, e irá direcionar você a se engajar em alguma atividade nobre, voltada para o bem-estar da sociedade ou uma causa ideológica que você considere relevante. Junte uma turma e transforme esse impulso em ação! Reafirme com seu par amoroso os planos que traçaram juntos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Feche a semana com chave de ouro, recebendo um reconhecimento no trabalho que vem em forma de homenagem ou de uma nova oportunidade. Além disso, você terá um apoio especial para dar cabo de uma questão complicada, que pode ser do trabalho ou da vida privada. Um movimento arriscado feito antes dá frutos hoje.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua em Libra vem nesta sexta renovando sua fé nos seres humanos e na Divindade: que tal celebrar isso com uma prática espiritual ou uma visita a um lugar que o faça se sentir próximo de Deus? O céu também continua favorecendo demais sua vida amorosa, com excelentes perspectivas de relações sérias, mas divertidas.

PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje a sua atenção estará voltada para temas profundos, como problemas pessoais, questões existenciais e a transitoriedade das coisas, mas terá facilidade de racionalizar isso e encarar com muita praticidade. Mais concretamente, haverá ajuda e incentivo das pessoas da sua família para que você supere um obstáculo.

