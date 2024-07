Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 26/07

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Sua rotina vai se agitar e virão pessoas novas, que irão refrescar o seu ambiente de trabalho. O momento também é ótimo para fazer contratações e para promover o diálogo com sua equipe: tudo isso vem com o trânsito de Mercúrio pelo signo de Virgem, que começa hoje. Paquera em alta: sugira uma divertida saída a dois!



TOURO 21/04 A 20/05

Está em busca de animação e novidades na vida afetiva? Pois então agradeça a Mercúrio, que ao passar a transitar em Virgem, vai trazer novos contatos e até opções variadas. Não há garantia de que serão relações duradouras, mas com certeza serão divertidas; o resto vem depois. Relação com crianças viverá ótimo momento!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Agitação e movimento sempre animam o geminiano, e a partir de agora, que seu regente Mercúrio inicia uma jornada pelo seu setor familiar, aguarde novidades em casa ou com a família. Poderá receber uma visita para passar uns dias, e o momento também é ótimo para promover encontros no lar. Hoje, bom convívio social.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Aproveite as próximas semanas para adquirir aprendizados novos: Mercúrio entrando em Virgem favorece fazer cursos rápidos, adiantar leituras e usar as ferramentas digitais de informação para se inteirar dos assuntos do momento. Hoje, use a enérgica Lua ariana para se destacar no trabalho e crescer financeiramente.



LEÃO 23/07 A 22/08

Mercúrio deixa o seu signo e passa a navegar pelo seu setor da prosperidade e segurança financeira, com a promessa de novidades nesses assuntos. Que tal acordar aquele projeto em que você pensou com a finalidade de incrementar sua renda, e o implementar agora? Hoje, cerque-se de amigos e se nutra da atenção recebida.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Receba com alegria Mercúrio, o seu regente, para uma temporada no seu espaço astrológico. Ele deve chegar com notícias boas, oportunidades novas e mais jogo de cintura para enfrentar todos os tipos de situação. Hoje, as ligações entre os astros destacam seu lado espiritual e trazem vitórias na vida profissional.



LIBRA 23/09 A 22/10

Mercúrio entra em Virgem hoje: é uma fase de introspecção, em que você vai estar avaliando suas emoções com mais racionalidade e tendo excelentes conversas consigo mesmo. Atenção, que a intuição vai estar muito forte! Hoje, tem Lua em Áries fazendo belas conexões com Vênus e Júpiter: amor, fé e amizades em foco.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Arejar a mente é sempre bom, e pelas próximas semanas, isso acontecerá, para você, a partir dos amigos novos que irá fazer, do ingresso em um coletivo de pessoas com os mesmos ideais que os seus e da sua participação mais ativa, como voz atuante, em questões comunitárias. Hoje, demonstre iniciativa no trabalho.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nas próximas semanas, você vai estar com um raciocínio objetivo, direto e irretocável, mais detalhista e mais comprometido com a qualidade do que produzir, e isso irá repercutir diretamente sobre a sua vida profissional: aguarde convites, notícias e movimentações nesse setor. Hoje, paixão, compromisso e planos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A novidade é o trânsito de Mercúrio por Virgem, que lhe favorece em vários assuntos: é hora de marcar uma viagem, começar um curso de idiomas ou se matricular numa especialização importante para sua carreira. Com a Lua, Vênus e Júpiter se energizando mutuamente, é um dia bom para questões íntimas e familiares.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com a entrada de Mercúrio em Virgem, começa uma fase em que você vai se envolver com papeladas, burocracias e decisões que têm a ver com legalidades e formalidades. São experiências que aumentam suas habilidades para lidar com a vida em geral. Hoje, os negócios são lucrativos e o amor se fortalece em compromissos.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, Mercúrio começa a trafegar pelo seu signo complementar, Virgem. No amor, ele favorece ajustes na relação com uma maior facilidade para dialogar, e nos negócios, traz parcerias novas, com ideias que irão refrescar sua visão. Para os descomprometidos, alguém jovial e divertido pode surgir para ficar de vez.

Veja também

ROCK IN RIO Rock In Rio 2024: Palco Mundo terá vídeo mapping e pulseiras iluminadas