Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a primeira sexta-feira de 2025

ÁRIES 21/03 A 20/04

Embora a natureza do arianos normalmente seja aberta e expansiva, o céu indica que nas próximas semanas você estará mais interiorizado e muito reflexivo, principalmente com relação a questões da vida sentimental. Aproveite para aprimorar a intimidade consigo mesmo, investindo em autoamor, solitude e mesmo terapia.

TOURO 21/04 A 20/05

O assunto expandido nas próximas semanas para você será a vida social, com destaque para amigos e participação em grupos. Busque conhecer novas pessoas para amizade, o que trará frescor e animação para a sua vida. De quebra, entre a galera nova que surgir, pode ter alguém que lhe chama a atenção de modo diferente!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sua vida profissional ganha uma injeção de favorecimento pelo ingresso da Lua em Peixes, junto com Vênus, sendo que este último passará semanas agindo positivamente sobre esse setor. É hora de subir na carreira buscando novas oportunidades, seja na sua empresa ou em outras. Você estará encantando os recrutadores!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Vênus entra em Peixes e passará algumas semanas favorecendo certos assuntos: viajar para destinos belos e agradáveis, começar a estudar um tema que seja apaixonante para você e se aprofundar em práticas espirituais. Nos próximos dois dias, tome iniciativas relacionadas a esses tópicos para que as coisas aconteçam.



LEÃO 23/07 A 22/08

Movimentos interessantes acontecerão na sua vida pelas próximas semanas. O trânsito da Lua e Vênus por Peixes favorece novos investimentos financeiros, nos quais você pode assumir algum nível de risco e ter bons resultados, mas também intensifica a vida afetiva com envolvimentos cheios de desejo; que sejam saudáveis.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O Universo chama você a crescer e ser feliz se conectando com outras pessoas: hoje, a Lua e Vênus passam a transitar pela sua área das parcerias, indicando que é hora de consolidar uma relação de casal e/ou começar uma sociedade comercial: as que se iniciarem ou se formalizarem nas próximas semanas serão abençoadas!



LIBRA 22/09 A 22/10

Com a Lua entrando em Peixes, fica facilitado começar novos cuidados com sua saúde e qualidade de vida, e aguarde, também, novidades no trabalho, que poderão trazer uma melhoria na sua produtividade. Já Vênus entrando no mesmo signo favorece intervenções estéticas e traz paz e cooperação para o ambiente profissional.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A vida amorosa do escorpiano vai dar uma animada com a entrada da Lua e Vênus em Peixes: repare se a partir de hoje não vão aparecer pessoas novas e interessantes! Será um bom momento para as conhecer melhor, ainda sem compromisso. Para quem já tem um relacionamento sério, a sensação de começo do namoro voltará.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Afeto, cuidado, gentileza e carinho tomarão conta da sua vida íntima com a entrada da Lua e Vênus em Peixes. Isso vale para as relações familiares e as de casal. É um ótimo momento para apresentar aquela pessoa especial para os seus parentes ou pensar em morar junto com ela. Decore a sua casa com coisas novas!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A Lua e Vênus entram em Peixes: nos próximos dias, você ganha com isso uma sensibilidade especial para com as palavras e as belezas do cotidiano e das paisagens ao seu redor. Faça passeios, escreva coisas bonitas e dê uma chance ao acaso, se estiver em busca de alguém para se relacionar: pode estar por perto.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua passa a transitar no seu setor das finanças, indicando que os próximos dias serão ótimos para novas iniciativas que contribuam para aumentar seus ganhos e sensação de tranquilidade financeira. De quebra, Vênus navegará por várias semanas pelo mesmo setor: perceba o quanto seu trabalho vale, e cobre de acordo.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, a Lua entra em seu signo e Vênus também, este para uma passagem de cerca de um mês. Enquanto a Lua traz alguns dias de sensibilidade e ajuda a começar o ano já trazendo algumas novidades, Vênus vai fortalecer sua autoestima e melhorar bastante suas relações de todos os tipos. Prepare-se para chamar atenção!



