Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 21/6

ÁRIES 21/03 A 20/04

Se você está afastado, afetiva ou geograficamente, da sua família ou de pessoas a quem quer bem, hoje esta saudade pode doer mais: que tal dar um jeito nisso com uma chamada de vídeo, ou marcando de vez a data daquela visita? Aliás, programar ou fazer uma viagem pode ser um verdadeiro remédio para a sua alma agora.



TOURO 21/04 A 20/05

A Lua em Sagitário traz uma agitação e um dinamismo que você não digere bem, mas aos quais terá que se adaptar. O dia pode trazer a necessidade de manejar questões judiciais ou burocráticas, que devem ser levadas com cautela. Não assine nada que não tiver certeza de que está correto. Curas espirituais em andamento!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Parceiros comerciais ou afetivos podem ter problemas financeiros que repercutem diretamente sobre você. Preserve seus bens e só ajude no que lhe for possível. Escolher bem as companhias será imprescindível para manter a sua imagem intacta, inclusive no trabalho. O dia é bom para fazer as pazes com um amigo próximo.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Questões de saúde podem incomodar ou ser percebidas por você hoje: excelente para cuidar delas de uma vez. Tente se adaptar ao ambiente do trabalho, que pode estar mais agitado. Siga bem todas as regras, ou poderá causar problemas operacionais. Se anda insatisfeito com sua vida profissional, bom momento para mudar.



LEÃO 23/07 A 22/08

Você recebe a ativação da Lua sagitariana para começar o fim de semana na maior alegria! Busque um agito, saia para dançar ou chame uma paquera para um programa romântico, mas seja discreto sobre suas andanças e fique de olho para ver se não tem gente querendo achar um ponto fraco seu. Ciúmes e joguinhos, deixe disso.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Sua família sente sua falta hoje; pode ser mais sábio e gentil escolher estar com ela em vez de com os amigos, já que muito tempo seu, nesta fase, já será dedicado a eles. A sexta-feira é ótima, inclusive, para resolver problemas da vida íntima, sejam envolvendo os seus entes queridos, sejam relacionados à sua casa.



LIBRA 23/09 A 22/10

Sua inteligência, agilidade e criatividade serão testadas no trabalho hoje; tenha as respostas na ponta da língua e as atitudes certas engatilhadas. Transmita informações de forma impecável e tome cuidado com computadores e telefones. Vai precisar pegar trânsito para resolver algo? Estude o trajeto e saia cedo.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Se anda economizando para uma viagem ou curso, não faça esse investimento hoje, pois poderá perder dinheiro. Aguarde um pouco mais: vai conseguir um desconto ou promoção. Feche a carteira também para opções de lazer dispendiosas; a tendência é se arrepender desses gastos. Corpo está ganhando saúde e vitalidade!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Interações problemáticas trazem riscos de perdas e disputas hoje. Não confie demais em terceiros. Seus impulsos de liberdade podem gerar preocupação em pessoas da família e desentendimentos com alguém mais velho; seja diplomático na medida do possível, mas também seja verdadeiro! Paixão traz curas e autoestima.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Ser confrontado por outras pessoas sobre suas fragilidades pode abrir caminhos para desentendimentos, mas também para curas, se você se dispuser a olhar com honestidade para si mesmo. Se for à terapia hoje, pode ter resultados muito esclarecedores. Não se feche ao diálogo, e ouça com atenção o que lhe for dito.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Seu anseio por socializar está forte, a ponto de atrapalhar as obrigações e a fluidez das suas tarefas. Estar com os amigos vai lhe fazer bem, mas não negligencie as responsabilidades para isso. Você encontrará acolhimento num desabafo que fizer com alguém de confiança. Ajuste seus sonhos às possibilidades reais!



PEIXES 20/02 A 20/03

Misturar trabalho e prazer não vai dar certo hoje: assuma seu lugar com comprometimento e sem distrações, levando tudo a sério. Ideias muito criativas podem até ser boas, mas no momento não terão penetração; deixe para as apresentar outro dia. Busque novas oportunidades se não estiver satisfeito com sua remuneração.

