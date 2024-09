Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a sexta (20/09)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Você sentirá uma energia de consolidação: os objetivos financeiros estão sendo atingidos e há uma sensação de estabilidade. Busque conciliar divergências relacionadas com despesas e fluxos de caixa. A sua saúde pode ser abalada pela oposição entre o Sol e Netuno: reforce a imunidade e evite riscos de contaminação.



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, marque reuniões, adiante estudos e use estrategicamente as redes sociais e tecnologias: o céu está a seu favor para o que envolve comunicação, informação e manejo de dados. É válido também gastar energia em uma corrida, caminhada ou passeio ciclístico. Sentimentos confusos: haverá mais nitidez em alguns dias.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Não se empolgue além da conta com as promessas de crescimento profissional que chegarem hoje: ainda que não haja más intenções por parte do propositor, tudo ainda é muito incerto. Suas forças nesta sexta-feira devem ser empregadas em manter o seu pensamento positivo e transformar os devaneios em ações concretas.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você vai querer encontrar um lugar familiar para chamar de seu, e se estiver longe de casa, a saudade vai apertar, mas não romantize isso só por que está distante. Comunique-se com clareza e preste atenção ao caminhar ou dirigir: há risco de incidentes. Conexão muito bacana com uma pessoa amiga traz animação.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje, a oposição do Sol com Netuno acende o alerta para as finanças do nativo de Leão: resista à tentação de fazer investimentos mirabolantes, e não eleve suas expectativas de ganhar dinheiro facilmente. Neste momento, o que vai dar certo mesmo é o crescimento passo-a- passo pelo esforço. No trabalho, aliados secretos!

VIRGEM 22/08 A 22/09

Atenção: o Sol está quase deixando o seu signo, mas antes faz oposição com Netuno, o que, nos próximos dias, deixa-o bem vulnerável a ser vítima de uma ilusão ou engano a respeito de algo. Adote parâmetros objetivos para tomar decisões. A Lua em Touro traz persistência: corra atrás de algo significativo para você.



LIBRA 23/09 A 22/10

Embora você prefira transitar em ambientes harmônicos, hoje, é passar por uma crise ou ajudar a resolvê-la que lhe trará compensações. Entre em uma competição para ganhar, sem medo de magoar ninguém: a vitória é sua, e por merecimento! Se puder, resguarde-se fisicamente de situações de exposição, para não adoecer.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O nativo de Escorpião, embora seja naturalmente muito seguro de si, poderá sucumbir à influência negativa de amigos ou conhecidos casuais, sendo conduzido a atitudes que normalmente não tomaria. Fortaleça sua opinião própria! Uma associação com fins de negócios dá muito certo hoje, e o levará a expandir os seus.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Medidas radicais hoje farão efeito para tudo que precisar de intervenção dura: corte um hábito ruim, faça um procedimento médico ou odontológico, afaste-se de alguém negativo e/ou resolva uma dívida ou negociação difícil. Está muito forte uma influência confusa da família, portanto, tome sozinho as suas decisões.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje a Lua ativa seu setor do lazer e paixões: para você, sextou com gosto! Vale marcar o happy hour em um lugar animado e com gente bonita; no mínimo, será uma curtição, mas há boas chances de uma ligação que começar aí ser duradoura, além de intensa. Você estará distraído: cuidado para não se perder no rolê.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Tem sido um tempo de altos e baixos na sua conta bancária, e hoje é preciso que você seja muito ponderado nessa gestão para não incorrer no risco de ter um pico negativo. Evite cair na tentação consumista e na ilusão de ganhos fáceis: não é o caso nesta sexta. Deveres familiares são resolvidos facilmente em equipe!



PEIXES 20/02 A 20/03

Claro que não é proposital, mas hoje você não estará transmitindo credibilidade: será difícil fazer com que as pessoas confiem nos seus atos, talvez porque nem você mesmo sabe muito bem o que está querendo. Seja transparente, inclusive para dizer que não tem certeza. Amores intensos, mas voláteis dominam o dia.

