Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a sexta-feira (13/12)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Susto no bolso é uma coisa de que ninguém gosta, e hoje, é bom ser cauteloso com o seu: cuide da carteira, cartões, contas bancárias e senhas. Há risco, ainda, de dano a um bem material. À tarde as coisas melhoram, e a pedida é puxar papo: fale com os amigos para fazerem alguma coisa, ou chame alguém para um encontro.



TOURO 21/04 A 20/05

É dia de se soltar! Com o encontro entre a Lua e Urano, você irá se sentir livre e confiante para tentar coisas novas e até ultrapassar um pouco os seus limites. Isso é bom para sacudir a poeira e adquirir experiências enriquecedoras. Um amigo poderá inspirá-lo com demonstrações de sensibilidade; deixe-se contagiar!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Use a parte da manhã para terminar de organizar a cabeça, já que na parte da tarde, com a entrada da Lua em seu signo, as coisas irão se precipitar, e para o seu bem! Converse com cujas ideias e senso estratégico você admira; poderá se inspirar e se dar conta de coisas muito interessantes. Aceite convites de viagem!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Talvez você hoje se veja envolvido em uma situação de precisar ajudar ou intervir no bem-estar de um amigo; faça o que estiver ao seu alcance, e verá que o Universo irá lhe recompensar. Se couber na sua agenda, procure ir a um evento espiritual em grupo. A partir da tarde, a vontade de ficar na sua entra em cena.



LEÃO 23/07 A 22/08

Uma situação fora do comum no seu ambiente profissional poderá lhe beneficiar, se você for ligeiro para aproveitar a oportunidade. Não tenha medo de propor soluções ousadas! De tarde, é hora de curtir com seus amigos, ou se ainda estiver no pique de correr atrás dos seus objetivos, fazer a social com alguém influente.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Você estará disposto a conhecer coisas novas, mudar seus pontos de vista e até dar um voto de confiança a uma nova crença espiritual, talvez influenciado por alguém próximo. Aproveite para se reciclar! Ao mesmo tempo, a iminência da Lua Cheia indica que está se aproximando o momento de uma vitória profissional.



LIBRA 22/09 A 22/10

Será muito importante hoje, principalmente na parte da manhã, o seu dom de lidar racionalmente e de forma diplomática com situações desconfortáveis. Use-o para resolver uma questão que tem o potencial de sair do controle. Depois de ter cuidado dela, invista um tempo em ficar mais letrado e em cultivar a sua fé.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Apresse-se para resolver pendências e diferenças que estejam rolando entre você e alguém próximo, porque o que não for solucionado até o final da manhã, pode se avolumar e se transformar num crise ou mesmo rompimento de relações. No trabalho, parece que uma situação que estava difícil se reverte a seu favor.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Principalmente na parte da manhã, mantenha o máximo possível as coisas sob sua supervisão, porque há um risco maior de que alguma coisa, ainda que pequena, dê errado. Tente solucionar antes que o problema vire algo maior. A partir da tarde, o astral passa a ser sobre expansão de negócios e da vida afetiva. Oba!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Receba com alegria a surpresa, golpe de sorte ou evento positivo e inesperado que será trazido pelo encontro entre a Lua e Urano. A vida afetiva é favorecida também, e aguarde, ainda, a notícia de uma conquista atingida por uma criança que você ama. À tarde, o avanço na resolução de um problema traz alívio.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

De manhã, esteja de recursos à mão para lidar com um imprevisto em casa. Tire-o de letra com criatividade, porque à tarde, a Lua entrando em Gêmeos vem portando felicidade e leveza. Brinque ou converse com seus filhos, mexa com arte e aceite – ou faça você mesmo – um convite para sair com aquela pessoa interessante.



PEIXES 20/02 A 20/03

O Universo hoje irá lhe conduzir a se encontrar com pessoas que estão na mesma vibração que você, e o resultado será um dia de conversas agradáveis e até mesmo de ideias artísticas a serem executadas junto com alguém. Pode ser o momento, também, de procurar saber

Veja também

CELEBRIDADES Filha de Silvio Santos abre álbum de família no dia em que apresentador faria aniversário