Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a sexta-feira (17)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Não é novidade que corpo e mente estão profundamente interligados, e que os pesos emocionais e psicológicos podem interferir no bem-estar do nosso organismo, causando sintomas físicos. Hoje, você está particularmente vulnerável a isso. Respeite seu tempo, descanse e se precisar não hesite em buscar apoio terapêutico.



TOURO 21/04 A 20/05

O taurino hoje tende a investir muita energia na vida afetiva, com a paixão ocupando espaços que poderiam ser dedicados a outras atividades. Não se afaste dos amigos e nem torne outra pessoa o centro da sua vida. Para quem tem filhos, o dia pode trazer desafios na vida social deles: observe de perto as influências.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Embora hoje você esteja emotivo e caseiro, há uma pressão por sucesso e realização que irá mobilizar energias. Não deixe de aproveitar o momento e as oportunidades de destaque que surgirão, mas certifique-se também de reservar um tempinho na agenda para curtir sua casa e gente querida. Intuição ajuda nas decisões!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Alguma informação que chega hoje pode lhe abalar: se não houver nada que possa fazer a respeito, absorva e siga com a sua rotina. Pode haver uma certa dificuldade de se concentrar, então faça pausas e foque naquilo que é prioridade agora, até porque provavelmente haverá cobranças. Planeje uma viagem com seu amor!



LEÃO 23/07 A 22/08

Suas finanças estão com o equilíbrio ameaçado hoje, no que pode haver a influência de fatores que não estão no seu controle. Para minimizar os potenciais impactos dessa tendência, passe longe de investimentos arriscados, priorize o pagamento de impostos e dívidas e reforce as suas economias: poupar é importante agora.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Você pode sentir dificuldade de se aproximar do seu par nesta sexta-feira, mas antes de desistir, tente uma abordagem mais carinhosa, que o faça se sentir seguro e acolhido, pois é muito possível que ele esteja passando por problemas pessoais que não têm a ver com a relação. Proponha fazerem juntos algo divertido!



LIBRA 22/09 A 22/10

Você sabia que a limpeza energética do lar é tão importante quanto a física? Hoje, a configuração astral favorece essa renovação de ares em seu ambiente doméstico: programe-se para fazer uma faxina, e junto com ela, peça à espiritualidade para purificar também as energias desse ambiente. Incenso, sal grosso e oração!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Espírito romântico e fluidez nas palavras se combinam de forma especial para você hoje, e assim é um excelente dia para marcar um encontro a dois ou mesmo declarar os seus sentimentos. Aumente a intimidade com alguém! Se não tem ninguém no seu radar agora, extravase essa sensibilidade escrevendo algo bonito.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A prosperidade está lhe sorrindo, e com isso você deve aproveitar a folga financeira do momento e realizar um sonho familiar: será ótimo ver o sorriso dos seus queridos! Ir para perto do mar irá energizá-lo: dê um passeio na praia e providencie pelo menos um bom mergulho. Empenhe-se em uma conquista profissional.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Sua sensibilidade se destaca hoje, e você é capaz de deixar de lado o ceticismo e o pensamento excessivamente prático: deixe-se comover pelas pessoas, pelas paisagens, pela música e pela arte. A saudade de alguém com quem não fala há um tempo aperta com força: engula o orgulho e tome a iniciativa do contato.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje você terá ideias inspiradas, que poderão se transformar em algo rentável, e elas têm a ver com produzir arte ou cuidar do bem-estar das pessoas de alguma maneira. Dê vazão ao seu idealismo: ele é valioso nesta sexta. Sua consciência das necessidades materiais está bem aguçada: não se deixe levar por ilusões.



PEIXES 20/02 A 20/03

Bondade e empatia são qualidades destacadas em você, e hoje estarão particularmente ativas, o que poderá levá-lo a se envolver com as necessidades de um amigo ou da sua comunidade: fazer o bem é muito bom! Se está solteiro, o carinho demonstrado por alguém irá encantá-lo a ponto de pensar em mudar essa situação.

