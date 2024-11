Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a última sexta-feira de novembro (29)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Quem muito quer, tudo perde: essas bem que podem ser as palavras-chave para a sua sexta-feira. Algumas propostas de crescimento financeiro podem até soar bastante convidativas, com a tentação de crescimento rápido e fácil, mas na verdade os riscos são muito altos e podem superar os ganhos. É melhor não arriscar.



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje você pode se sentir provocado por ações alheias, e levar para o pessoal alguma coisa que de repente nem é. Vale lutar para preservar sua liberdade, mas cuidado para não machucar ninguém com seus impulsos. Em busca de um amor? Aposte em marcar uma viagem ou se matricular em um curso e se abra para os encontros.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Tente focar nas coisas práticas ao longo desta sexta-feira, o que, além de aumentar sua produtividade, servirá como um fator de distração para os pensamentos inquietantes que podem estar à espreita na sua mente. Na verdade, cuidar da sua saúde mental e física está favorecido hoje: marque consultas e vá à terapia!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Sextou, e você estará muito a fim de se divertir, mas fique vigilante com as influências de terceiros, que podem fazê-lo exagerar em algumas coisas e se arrepender depois. Nos encontros amorosos, ligue o alerta: uma loucurinha ocasional até que faz bem, mas é melhor não correr o risco de se apegar e sair machucado.



LEÃO 23/07 A 22/08

Pode ser que hoje você se veja pressionado a tomar decisões na vida profissional, provocadas por circunstâncias novas e imprevistas. Para resolver corretamente, leve em consideração, também, as opiniões e necessidades dos seus familiares. Você terá, da parte deles, o suporte necessário, tanto prático quanto afetivo.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Notícias de longe podem chegar de surpresa e causar comoções ou alterar planos; esteja flexível para se adaptar e seja racional para lidar, certo? Evite marcar viagens, pois pode ser que algo dê errado; espere uns dias. Para ter momentos positivos, recorra à vida afetiva e à companhia dos filhos ou crianças próximas.



LIBRA 22/09 A 22/10

O libriano segue com o risco de ser materialmente prejudicado, seja por impulsividade em seu comportamento, seja por demandas inevitáveis; a melhor atitude é a de agir no que estiver ao seu alcance para controlar ou resolver as circunstâncias. Mesmo assim, é um momento em que as finanças familiares estão melhorando.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Eita, que o escorpiano está banhado em romantismo hoje! Você pode aproveitar esse espírito para enviar uma mensagem convidativa para alguém, exercitar seus dotes literários ou simplesmente apreciar arte e coisas belas em profundidade. Mas atenção: cultive suas relações com afeto ou será surpreendido negativamente.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje você estará energeticamente vulnerável, o que pode prejudicar seu bem-estar físico e até mesmo as interações. Se puder, fique longe de gente instável: o melhor para você nesta sexta- feira é fazer as coisas se resguardando, e até sozinho. Caso não haja como evitar interagir, vá com as suas orações em dia!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Como é gostoso ser querido e atuante no seu meio social! Sua consciência humanitária grita, e é possível que você queira se envolver profundamente com ações que promovam bem-estar para os membros menos favorecidos da sociedade. Já a vida afetiva está esquisita: não se comprometa agora. Receba amor dos amigos!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Enquanto Urano agir sobre sua vida pessoal, periodicamente você se verá atrapalhado por fatores fora do seu controle, que podem prejudicar as atividades profissionais, porque imprevistos relacionados à sua casa e família surgem sem aviso nem piedade. Paciência! Mesmo assim, os frutos dos seus esforços irão chegar.



PEIXES 20/02 A 20/03

Segure a língua hoje: palavras ditas no calor do momento podem provocar situações que depois será difícil contornar. Há um forte impulso de tentar coisas novas, mas sair das zonas de conforto nesta sexta pode trazer mais riscos do que benefícios. No trabalho, você se dará bem com o auxílio precioso da sua intuição.

