Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a última sexta-feira de 2024

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Este deve ser o último dia do ano em que você vai estar lidando com assuntos difíceis. Resolva o que ainda falta, providencie os encerramentos de ciclo necessários e espere o novo fluxo de otimismo e confiança que se lançará sobre você a partir do fim da tarde. Comemore essa ótima disposição em uma viagem com amigos!



TOURO 21/04 A 20/05

É bom se apressar para resolver problemas com seu cônjuge, amigos próximos e sócios, se os tem, porque os que não forem superados até o final da tarde podem virar crises maiores e sair do seu controle. Use de argumentos afetivos e verá que vai dar certo. Trabalho em ótimo momento se você souber receber as novidades.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Use a parte da manhã e da tarde para dar conta das últimas tarefas práticas do ano: a sensação de ordem e limpeza - física e emocional - terá um bom efeito psicológico sobre você. A partir da noite, é hora de avaliar como anda a qualidade das suas parcerias afetivas e profissionais, e fazer ajustes, se for o caso.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Dedique as horas claras do dia aos filhos e a atividades que ativem sua alegria: vale a pena marcar um passeio diurno com alguém que faz seu coração bater mais forte, ou uma atividade que mexa com seu corpo e sua criatividade. Mais tarde, vai ser bom fazer algo em prol do seu bem-estar corporal e conforto doméstico.



LEÃO 23/07 A 22/08

As demandas da família e de casa tomarão a maior parte do seu dia hoje, mas quando a noite chegar, você poderá ser pego de surpresa por um convite para sair de alguém que muito o interessa. O que começa despretensioso pode terminar se tornando muito mais sério - e agradável - do que você estava imaginando: vá com fé!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Faça visitas, escreva ou responda mensagens, lide com documentos e finalize as leituras que precisar. A partir do final da tarde, será gostoso ficar em intimidade, em casa ou na companhia das pessoas mais chegadas - família ou não. É assim que se sentirá bem! Saúde passa por um momento ótimo de recuperação: ajude.



LIBRA 22/09 A 22/10

Nesta sexta, principalmente à noite, sinalize a virada de fase com um passeio, evento cultural ou uma simples conversa animada com pessoas de bom papo. Podem parecer pequenas coisas, mas lhe farão um grande bem. Um encontro daqueles de tremer o chão sob os seus pés pode até fazer com que você altere uma programação.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

No final da tarde você se sentirá mais firme, com os pés no chão e direcionado para a parte material da sua vida: é que a Lua deixa seu signo e passa a transitar, minguante, pelo seu setor de finanças e recursos. É hora de dar uma segurada nos gastos e de se questionar se não dá para viver de forma mais simples.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Conclua suas reflexões e se prepare para se expressar, colocando para fora aquilo que até agora estava apenas no campo da sua mente. A Lua entra no seu signo no fim da tarde, e pede os últimos desapegos do ano, antes de você começar coisas novas - elas precisam de espaço aí dentro! Mude de ares: vai ser ótimo.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

À medida que o dia for passando, você sentirá que sua bateria social, e mesmo física, está descarregando: é tempo de desacelerar, olhar para dentro de si e vivenciar a conexão com sua consciência e espiritualidade. Meditar, orar ou só silenciar lhe fará muito bem. Logo, logo, um novo fluxo de energia chegará!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta sexta, conclua questões profissionais, faça o balanço das conquistas atingidas e comece a pensar nos objetivos de crescimento para o ciclo anual que irá começar. A partir da noite, pode entrar em recesso, e comemorar na companhia de amigos. Use seu poder de influência para inspirar reflexões no seu entorno.



PEIXES 20/02 A 20/03

Neste que é um dos últimos dias úteis do ano, você deve adiantar suas metas de estudos e leituras, principalmente se estiver cursando uma graduação ou pós, se preparando para um concurso ou algo semelhante, já que o céu está favorecendo o seu intelecto. À noite, fica mais fácil focar no futuro: aonde quer chegar?

Veja também

Luto Ney Latorraca: amiga e parceira de cena, Maitê Proença comenta sobre reclusão do ator