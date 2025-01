Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a última sexta-feira de janeiro

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Você está brilhando nos grupos, e com uma consciência social afiada. Faça deste momento uma oportunidade de se conectar com pessoas inteligentes, que querem mudar o mundo, e coloque sua motivação e senso de liderança a serviço do coletivo. Perceber algumas injustiças pode mudar sua relação com o consumo e a riqueza.



TOURO 21/04 A 20/05

Suas habilidades profissionais estão em alta hoje, fazendo desta quinta um ótimo dia para negociar salários, aumentar o valor de serviços e até para concorrer a uma vaga de emprego com melhores perspectivas financeiras. Será importante passar uma imagem confiável e cooperativa; deixe questionamentos para outro dia.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Os nativos de Gêmeos podem ser bem céticos, ou simplesmente não dar tanta atenção a assuntos espirituais, mas hoje, já que Júpiter em seu signo se conecta esplendorosamente ao Sol, você sentirá na pele a energia de estar profundamente conectado ao Universo, e reafirmará a sua fé. Tenha orgulho das suas diferenças!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, passe por cima da sua natureza, que é precavida e não gosta de correr riscos, e aposte em um investimento um pouco mais ousado, que pode trazer resultados excepcionais. A justiça humana e divina está ao seu lado; portanto, movimente processos e resolva burocracias. Um amigo pode furar com você; é amigo mesmo?



LEÃO 23/07 A 22/08

Dois assuntos estão especialmente favorecidos hoje: os negócios e o amor. Com seu par, consolide os planos a dois e não tenha medo de sonhar alto! No trabalho, estabeleça novas parcerias e pense com o seu sócio numa expansão bem otimista, mas leve em conta as oscilações do mercado e cultive uma boa imagem pública.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Como é bom sentir o corpo saudável, a vida se movimentando e tudo que você planeja dando certo! Agradeça aos astros, e especialmente ao Sol e Júpiter, pelas conquistas e acertos desta quinta. O dia traz destaque no trabalho e favorece tratamentos de saúde. Não permita que pequenos contratempos baixem seu astral!



LIBRA 22/09 A 22/10

Festeje hoje a bela ligação entre o Sol e Júpiter, que toca pontos muito positivos da sua configuração astral, estimulando atratividade, espírito criativo e desejo por diversão. Vá a festas, renove o romance e se abra para conhecer gente nova. Apenas fique longe de alguém que parece estranho: sua intuição está certa.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Prepare a festa: hoje, você ou alguém da sua família terá uma vitória, resolverá um problema sério ou colocará a mão em uma grana que será bem-vinda. Se há conflitos jurídicos em andamento, o dia é bom para resolvê-los. Com o par amoroso, pode haver dificuldades por diferenças de costumes: dá para equilibrar?



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Estar em movimento hoje vai provocar o Universo a lhe trazer coisas boas. Envie ou responda uma mensagem, fale sobre o que domina, apresente uma proposta de negócio e cobre a assinatura daquele contrato. Apenas uma coisa pode estragar o astral do dia: uma falha de comunicação. Expresse-se bem e tire dúvidas.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O céu segue lançando bons fluidos sobre a sua vida, privilegiando especialmente o crescimento financeiro. Faça a sua parte sendo criativo nos negócios e caprichando nos esforços produtivos. Cuidar do corpo e da saúde com esmero também trará ótimos resultados. Deixe para gastar dinheiro com diversão outro dia!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje é um dia de criatividade, brilho pessoal e fertilidade para o aquariano. Não é à toa que você está magnético: o Sol em seu signo se liga a Júpiter, ativando algo de deslumbrante na sua aura, e assim, onde você chegar, será notado. Expresse suas ideias e, se estiver planejando filhos, o dia é ótimo para tentar.



PEIXES 20/02 A 20/03

Seus antepassados e protetores espirituais têm hoje permissão especial da Divindade para agir sobre você e seu lar, e assim o dia é ótimo para fazer preces, pedidos e para expressar sua gratidão. Peça à espiritualidade para curar as repetições de ciclos viciosos dentro da sua família: um parente está precisando.

Veja também