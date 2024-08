Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (23)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje você vai pensar com saudade em alguém que já foi parte importante da sua história afetiva. Que tal fazer um movimento para se aproximar dessa pessoa e pelo menos saber como ela está? Parece que tem algo mal resolvido aí... No trabalho, veja lá como irá falar e dar ordens, para não gerar animosidade contra você.



TOURO 21/04 A 20/05

Faça orações pela sua família, resgate memórias reconfortantes do passado e confie seus segredos e pensamentos mais íntimos a alguém em quem confia muito. No amor, diferenças nos valores pessoais podem ser motivo de atrito. Fique atento: erga os véus da paixão que você sente para enxergar as reais intenções do outro.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Parece até difícil de acreditar, mas hoje você, tão amistoso e fácil de lidar, pode ser aquele que com o mau humor e a irritação irá desequilibrar um ambiente. Trate bem seus familiares para manter o clima harmonioso em casa, e cuide bem do seu amor em vez de implicar com ele. Busque colo junto a uma figura amiga.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nos bastidores há alguém agindo em seu benefício, o que trará uma conquista profissional. Hoje é daqueles dias em que o Universo conspira a seu favor. Enxergue alternativas para aumentar o faturamento: estão diante dos seus olhos! Cismas e silêncios podem prejudicar sua relação amorosa: dialogue com transparência.



LEÃO 23/07 A 22/08

Com o desejo de aprender coisas novas, trazido por Mercúrio, busque se matricular num curso, aprender um idioma ou marcar uma visita a um lugar que tenha cultura e conhecimentos. Revisite planos de viagens que ainda não se realizaram, para os atualizar. Hoje, não empreste dinheiro ou bens a amigos: vai dar confusão.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje você será disputado e elogiado, o que pode gerar desconfortos e até sentimentos de inveja, principalmente nos ambientes sociais e profissionais por onde costuma andar. Tente pairar acima disso. Use sem medo a sua intuição para lhe guiar em meio às decisões e armadilhas. Você está bastante protegido nesta fase.



LIBRA 23/09 A 22/10

Converse com um amigo para lhe ajudar a viabilizar um trabalho em parceria ou lhe aconselhar sobre questões do seu relacionamento: ele saberá o que fazer. Bom momento para formalizar sociedades. Inquietações da vida amorosa, mesmo que estejam só na sua cabeça, vão incomodar hoje: trabalhe com fatos e não impressões.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua energia sexual anda inflamada, e hoje pode fazer você meter os pés pelas mãos, confundindo sentimentos e avançando sinais com alguém, de forma que pode se arrepender depois. Preserve amizades e mude seus pontos de vista com os ensinamentos de um amigo. Invista a inquietude no trabalho para produzir bastante!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Uma química especial com alguém pode pegá-lo de cheio, e essa relação vira algo sério. Para o nativo de Sagitário que já tem uma pessoa firme, a intensidade cresce e vocês se dão muito bem! Marque uma viagem para fechar parcerias ou conhecer gente nova. Com um par de trabalho, há divergências de visão: concilie.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Um aumento da sua sensibilidade espiritual irá colocá-lo em conexão direta com a sua ancestralidade hoje. Faça orações, pense com amor em alguém da sua família que já se foi, e quem sabe até receberá um sinal da sua presença. No trabalho o clima está competitivo ou agitado demais: negocie férias ou uma pausa.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Um diálogo sedutor e levemente provocativo pode agitar sua vida amorosa hoje, mas cuidado para não passar dos limites e fazer um flerte gostoso virar uma queda de braço emocional. Talvez você simplesmente não esteja sabendo lidar com o desejo: tudo que lhe passa a impressão de perder o controle sobre si o incomoda.



PEIXES 20/02 A 20/03

Invista energia nesta sexta em resolver questões financeiras que estejam impactando o bem-estar da sua família: essa será sua principal motivação. Pense num empreendimento, ainda que temporário, que possa gerar uma renda adicional. Deixe o seu par bem longe de confusões familiares que digam respeito apenas a você.

