Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (06/09)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Existe um ditado que diz que pessoas machucadas, se não se cuidarem, irão machucar outras pessoas, e hoje você pode ser esse alguém que vai ferir um ente querido, simplesmente para descarregar sua dor. Preste atenção às suas atitudes para não deixar isso acontecer. No amor, alguém leve e divertido irá lhe encantar.



TOURO 21/04 A 20/05

Para garantir a sua produtividade nesta sexta, jogue de lado as inseguranças e pensamentos negativos, focando no que é preciso ser feito; não deixe sua imaginação o sabotar. Atenção para sintomas físicos hoje, ainda que sejam sutis: podem ser sinais de algo prestes a se manifestar. Agilize seus afazeres de casa!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Na ânsia de seduzir e de satisfazer suas necessidades afetivas do momento, você poderá passar um pouco dos limites e terminar machucando alguém próximo: evite se envolver com amigos ou pessoas com quem tem aproximação social. Foque em conhecer gente nova, e para isso, passeie, faça viagens e use as redes sociais.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Questionamentos relacionados com o momento atual da sua vida profissional incomodarão, porque implicam, também, em desdobramentos para a sua família. É preciso tomar decisões que lhe tragam mais conforto, mas ao mesmo tempo, não deixe de pensar nos seus. Divida tempo: que tal buscar outras atividades remuneradas?



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje você pode ser a luz na vida de alguém, com palavras de força, confiança e encorajamento. Ao mesmo tempo, estará bastante jeitoso para se expressar artisticamente: que tal escrever algo bonito e publicar nas redes sociais? Faça um esforço também para entrar em contato com alguém que está distante; há saudades.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta fase, você deve focar muito mais em se equilibrar financeiramente do que em tentar melhorar contando com a sorte: evite investimentos arriscados e jogos de azar, que hoje serão azarados mesmo! A melhor forma de garantir seu sustento e crescimento material agora é pelo trabalho: aí, sim, a sorte está com você.



LIBRA 23/09 A 22/10

Você está vulnerável emocionalmente, e com isso pode servir de antena para que outras pessoas o usem de bode expiatório para as dores delas. Diga não: elas que carreguem seus próprios pesos. Um amigo com um perfil confiante e carismático fará chegar a você uma notícia interessante. Dia bom para turistar e estudar!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A sua intuição estará avisando hoje se houver algo de errado com você, seu corpo ou seu ambiente. Proteja-se de situações e pessoas que possam lhe ser prejudiciais de alguma forma, inclusive fisicamente. Do mesmo modo, seu sexto sentido também vai trazer avisos de como se comportar em situações profissionais.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Sensibilizado para questões emocionais de terceiros, você poderá se envolver afetivamente com alguém que está machucado, e com isso a probabilidade de também se ferir é alta. Fortaleça sua autoestima para não fazer escolhas erradas por carência. Procure se conectar com gente leve e positiva, para amor e amizade.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Até que pode ser um alívio se refugiar no trabalho e nos planos de futuro do seu desenvolvimento profissional, mas lembre-se que as questões familiares, por mais dolorosas que sejam, em algum momento precisarão ser encaradas. Seja ponte entre pessoas influentes: você pode se beneficiar dessa ação estratégica.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, trabalhe em suas dificuldades de comunicação, dedique-se a dominar mais profundamente um assunto importante para a sua vida ou trabalho e revise planos de viagem para que nada dê errado. A sua vida afetiva se consolida e ganha seriedade através de conversas e da descoberta de ideais em comum com alguém.



PEIXES 20/02 A 20/03

O pisciano é favorecido pelo astral de hoje a ter sucesso em ações que visem a equilibrar as suas contas. Pode contar com empréstimos e ajuda de terceiros: é o momento de ser humilde mesmo. Você faz bem, também, se passar um pente fino nas despesas fixas, porque é possível que descubra algo que pode ser enxugado.

